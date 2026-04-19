Prefeitura de Paracambi e Univassouras lançaram ambiente virtual de aprendizagem para servidores do municípioDivulgação
Prefeitura de Paracambi e Univassouras lançam ambiente virtual de aprendizagem para servidores do município
Parceria amplia o acesso à capacitação dos servidores municipais através da Escola de Governo e Gestão Leonel Brizola
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Paracambi realiza o maior festival multiartístico de sua história no pré-feriadão de Tiradentes
Segunda edição do Alcateia – Festival de Artes transforma a cidade em polo cultural com três dias de programação gratuita
Paracambi recebe novos caminhões e retroescavadeira para reforçar serviços urbanos
Equipamentos entregues pelo Governo Federal vão fortalecer ações nas áreas de obras e agricultura, ampliando a capacidade de atendimento à população
Paracambi recebe novos equipamentos de saúde em parceria com o Governo Federal
Entregas ocorreram durante a 18ª Caravana Federativa, em Niterói, com presença de autoridades municipais e federais
Comunica Jovem: Prefeitura de Paracambi lança projeto de formação audiovisual para a juventude
Iniciativa pioneira vai capacitar 50 jovens para a produção audiovisual, oferecendo smartphones para as aulas e bolsa mensal de R$ 500,00
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