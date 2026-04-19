Prefeitura de Paracambi e Univassouras lançaram ambiente virtual de aprendizagem para servidores do município - Divulgação

Prefeitura de Paracambi e Univassouras lançaram ambiente virtual de aprendizagem para servidores do municípioDivulgação

Publicado 19/04/2026 16:38

Paracambi - A Prefeitura de Paracambi, por meio da Escola de Governo e Gestão Leonel Brizola, firmou uma parceria com a Universidade de Vassouras - Univassouras. A iniciativa foi oficializada por meio da assinatura de um termo de cooperação técnica entre as instituições, que permitirá aos servidores municipais o acesso a um Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA, com uma série de cursos voltados à gestão pública.

A cerimônia de assinatura contou com a presença do reitor da Univassouras, Marco Antônio Soares; do prefeito de Paracambi, Andrezinho Ceciliano; e de membros do Observatório de Educação da universidade, que destacaram a importância da iniciativa, que coloca o município como pioneiro na região nesse tipo de parceria.

A expectativa é que mais de mil servidores sejam qualificados por meio do AVA já no primeiro ano. Para o presidente da Escola de Governo, João Nóbrega, o termo representa um avanço significativo para a gestão pública municipal. “Os servidores agora poderão se qualificar 24 horas por dia, sete dias por semana, especialmente aqueles de áreas como saúde e educação, que muitas vezes não podem se ausentar de seus setores para participar de atividades presenciais”, afirmou.

Somente nesta primeira turma, mais de 120 servidores já estão inscritos em três cursos de gestão pública na plataforma. Além disso, a Escola de Governo também avança em outras parcerias, como com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), que disponibiliza mais de 800 cursos online para os servidores municipais.

O prefeito Andrezinho Ceciliano também destacou os impactos positivos da iniciativa para a cidade. “Ao assumirmos a gestão, identificamos um cenário de retrocesso na qualificação dos servidores. Com a criação da Escola de Governo e, agora, com essa parceria com a Univassouras, vamos avançar na construção de uma prefeitura mais ágil, eficiente e preparada para atender a população paracambiense”, disse.

Para o reitor da Universidade de Vassouras, Marco Antônio Soares, a parceria também marca um novo momento da instituição. ““O lançamento deste Ambiente Virtual de Aprendizagem marca um momento muito importante para a Univassouras, pois representa uma iniciativa pioneira na região no fortalecimento da formação continuada de servidores públicos”, completou.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Paracambi com a valorização dos servidores e a modernização da gestão pública. Ao investir em qualificação contínua e ampliar o acesso ao conhecimento por meio de ferramentas digitais, o município dá mais um passo para oferecer serviços cada vez mais eficientes e alinhados às necessidades da população.