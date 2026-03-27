Iniciativa pioneira vai capacitar 50 jovens para a produção audiovisual, oferecendo smartphones para as aulas e bolsa mensal de R$ 500,00 - Divulgação

Iniciativa pioneira vai capacitar 50 jovens para a produção audiovisual, oferecendo smartphones para as aulas e bolsa mensal de R$ 500,00Divulgação

Publicado 27/03/2026 13:38

Paracambi - A Prefeitura de Paracambi, por meio da Secretaria Municipal de Juventude e Comunicação, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial e o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), lança o Projeto Comunica Jovem, uma iniciativa inovadora voltada à formação audiovisual de jovens negros, pardos e indígenas, com idades entre 15 e 29 anos, dos municípios de Paracambi e Japeri.

O projeto tem como objetivo capacitar 50 jovens no uso de celulares para a produção de conteúdos audiovisuais, como fotografias, vídeos e minidocumentários. A formação terá duração de 10 meses e os alunos receberão smartphones para as aulas práticas além de uma bolsa de R$ 500,00 por mês até o final do curso.

Além disso, ao final da capacitação, os participantes receberão certificação emitida pelo IFRJ e terão suas produções exibidas em uma sessão pública, gratuita e aberta à comunidade. "O Comunica Jovem é um projeto inovador no país que busca transformar a vida dos jovens por meio da comunicação, ampliando oportunidades e fortalecendo novas vozes na cidade", afirmou Jean Henrique Fernandes, secretário de Juventude e Comunicação.

As inscrições para o projeto vão até o dia 29 de março, os interessados, poderão se inscrever através do site do IFRJ, onde também serão divulgadas todas as informações sobre o edital, critérios de seleção e cronograma do curso.

O Comunica Jovem está alinhado às políticas públicas de juventude, cultura e inclusão social, com o objetivo de ampliar o acesso de jovens ao mercado de trabalho do audiovisual, um dos setores que mais cresce no país. A iniciativa também contribui para a redução das desigualdades e para a geração de renda entre os jovens.