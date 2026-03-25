A unidade passou por uma reforma completa, com destaque para a reestruturação da ala pediátrica, modernização dos espaços internos e ampliação da capacidade de atendimento - Divulgação

A unidade passou por uma reforma completa, com destaque para a reestruturação da ala pediátrica, modernização dos espaços internos e ampliação da capacidade de atendimentoDivulgação

Publicado 25/03/2026 14:40

Paracambi - A Prefeitura de Paracambi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reinaugurou a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Cabral. A entrega representa uma importante conquista para os moradores da região, que há anos aguardavam por melhorias na estrutura e na ampliação dos serviços oferecidos.

A cerimônia de reinauguração contou com a presença do prefeito Andrezinho Ceciliano (PT), do ex-prefeito André Ceciliano, da secretária municipal de Saúde, Monique Pimentel, da delegada do município, Drª Flávia Monteiro, além de vereadores, secretários municipais e moradores do bairro.

A unidade passou por uma reforma completa, com destaque para a reestruturação da ala pediátrica, modernização dos espaços internos e ampliação da capacidade de atendimento. Entre as principais novidades, está a implantação de um consultório odontológico, que permitirá que os moradores realizem tratamentos no próprio bairro, uma demanda antiga da população, que antes precisava se deslocar até o Centro da cidade.

Durante a cerimônia, o prefeito Andrezinho Ceciliano destacou os avanços conquistados na área da saúde ao longo do primeiro ano de gestão. “Para mim é uma alegria poder estar vivendo este momento. Assumimos a gestão com um cenário de guerra, que exigiu planejamento e responsabilidade para que hoje pudéssemos entregar resultados concretos. Essa reinauguração vai além de uma obra física, ela representa a materialização de um princípio fundamental: a saúde é um direito de todos”, afirmou.

A secretária de Saúde, Monique Pimentel, também ressaltou o cuidado na execução das melhorias. “Cada etapa do processo de reforma foi pensada para melhor atender a população e garantir mais dignidade, tanto para os profissionais quanto para os pacientes”, destacou.

A reinauguração da UBS do Cabral integra o plano de governo participativo da atual gestão, que prevê uma série de investimentos na rede municipal de saúde. Entre as próximas ações, estão as reformas da unidade de saúde do Leão XIII, da UBS do bairro Pacheco e do Hospital Municipal Adalberto da Graça, que já se encontram em andamento.