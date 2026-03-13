O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Proteção e Políticas para Mulheres, terá início às 8h e contará com dois percursos pelas ruas da cidade - Divulgação

O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Proteção e Políticas para Mulheres, terá início às 8h e contará com dois percursos pelas ruas da cidadeDivulgação

Publicado 13/03/2026 11:40

Paracambi - A Prefeitura de Paracambi realizará, no dia 29 de março, a segunda edição do “Correndo por Elas”, uma corrida de rua que valoriza a força, a coragem e a união feminina. A iniciativa promove saúde, lazer e bem-estar, além de reforçar o protagonismo das mulheres na sociedade.

O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Proteção e Políticas para Mulheres, terá início às 8h e contará com dois percursos pelas ruas da cidade: corrida (5 km) e caminhada (3 km).

Nesta edição, serão mais de 700 vagas gratuitas para as mulheres de Paracambi e região. Os kits das participantes poderão ser retirados nos dias 25 e 26 de março, no Clube Municipal Cassino, das 9h às 19h30. No momento da retirada, será necessário entregar 1 kg de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados terão destinação social.

Na edição do ano passado, cerca de 500 kg foram arrecadados e as doações foram destinadas às assistidas do projeto “Amigas do Peito”, ligado à secretaria, e parte também foi encaminhada para a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Diversidade Religiosa, Inclusão e Combate ao Preconceito, totalizando cerca de 100 cestas distribuídas. A expectativa para este ano é ampliar a arrecadação e fortalecer ainda mais a rede de apoio a quem precisa.

As interessadas poderão realizar a inscrição através do link [aqui] ou através do Qr Code. O evento integra as ações da gestão municipal em comemoração ao mês da mulher, período dedicado à valorização feminina, à promoção da igualdade de direitos e ao fortalecimento de iniciativas que ampliem a visibilidade, o cuidado e as oportunidades para as mulheres.