Agentes atuam de forma preventiva e contínua durante o período de chuvas, com monitoramento constante e atendimento rápido às ocorrências - Divulgação

Agentes atuam de forma preventiva e contínua durante o período de chuvas, com monitoramento constante e atendimento rápido às ocorrências Divulgação

Publicado 17/02/2026 12:38

Paracambi - A Prefeitura de Paracambi, por meio da Defesa Civil Municipal, segue atuando de forma preventiva e contínua durante o período de chuvas, com monitoramento constante e atendimento rápido às ocorrências registradas na cidade.

Na última semana, o município registrou um acúmulo de 74 milímetros de chuva em um intervalo de 48h. Apesar do volume significativo, os principais rios que cortam a cidade, como o Rio dos Macacos e o Rio Ipê, permaneceram com níveis dentro da normalidade, sem registro de transbordamentos.

As chuvas provocaram impactos pontuais em diferentes regiões do município, com ocorrências isoladas que foram prontamente monitoradas e atendidas pela Defesa Civil. Desde as primeiras horas do dia, equipes da Prefeitura estiveram em campo acompanhando a situação e prestando apoio às áreas afetadas.

As ações incluíram limpeza de vias públicas, desobstrução de bueiros e retirada de árvores, em um trabalho integrado que contou com a atuação da Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Guarda Municipal e Secretaria de Trânsito. As equipes atuaram nos bairros Engenheiro Gurgel, Jardim Nova Era, BNH e Guarajuba.

Além das ações presenciais, Paracambi conta com uma central de monitoramento que funciona 24 horas por dia, acompanhando os índices de chuva e os níveis dos rios em tempo real. A Defesa Civil também permanece em regime de plantão 24h para atendimento à população.

Como parte das ações de prevenção e informação, o município também utiliza o aplicativo PROX, que envia alertas em tempo real sobre volume de chuvas, nível dos rios, risco de cheias e outras situações de emergência. O aplicativo ainda oferece informações sobre rotas de fuga e pontos de apoio para a população em caso de necessidade.

A Prefeitura de Paracambi realiza uma campanha permanente de conscientização, utilizando redes sociais, mídia local, rádio comunitária e carros de som, orientando a população a baixar o aplicativo PROX e acompanhar os alertas oficiais, reforçando a importância da prevenção e da informação para a segurança de todos.