Agentes atuam de forma preventiva e contínua durante o período de chuvas, com monitoramento constante e atendimento rápido às ocorrências Divulgação
Defesa Civil de Paracambi intensifica atuação durante período de chuvas no município
Equipes atuaram de forma integrada, com monitoramento 24 horas e ações preventivas em diversos bairros da cidade
Paracambi celebra 24 anos do Parque do Curió com mais de 400 árvores plantadas
Reflorestamento simboliza compromisso com o meio ambiente e a biodiversidade local
Ministro Padilha deu ordem de início a obra da primeira Maternidade pública de Japeri
Há 15 anos as gestantes precisam se deslocar para outras cidades da Baixada Fluminense e capital do Rio para terem seus filhos
Prefeitura anuncia programação do Carnaval de Paracambi
Blocos, shows e atividades culturais abrilhantam os cinco dias de festa na cidade
Prefeitura de Paracambi divulga calendário do IPTU 2026; guia já está disponível para emissão
Cota única pode garantir até 15% de desconto para os contribuintes
Paracambi realiza mais de 5 mil atendimentos em ação do programa Agora Tem Especialistas
Parceria com o Governo Federal amplia acesso a exames e serviços de saúde
