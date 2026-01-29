Nova unidade de saúde ficará localizada no Paço Municipal da cidade de Japeri - Divulgação

Nova unidade de saúde ficará localizada no Paço Municipal da cidade de JaperiDivulgação

Publicado 29/01/2026 22:38

Japeri - Depois de uma longa espera de 15 anos, Japeri começou a virar uma página importante da sua história. O município lançou a ordem de início da obra da primeira maternidade pública, garantindo às mulheres japerienses o direito de dar à luz em sua própria cidade e fortalecendo a rede de atenção à saúde materno-infantil.

A solenidade foi realizada no Paço Municipal, local onde será construída a maternidade, que será de Porte I, com capacidade para 100 leitos. O lançamento da obra contou com a presença do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e da prefeita Dra. Fernanda Ontiveros (PT), primeira mulher a assumir o comando do Executivo municipal.

O investimento é de R$ 47 milhões, provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC Seleções), e beneficiará não apenas Japeri, mas também os municípios de Paracambi, Miguel Pereira, Seropédica, Nova Iguaçu e Queimados, além de cidades da Região Metropolitana I de Saúde, como Belford Roxo, Duque de Caxias e Itaguaí.

A maternidade representa um marco histórico para Japeri, que completa 35 anos de emancipação em junho. Voltar a nascer japeriense simboliza pertencimento e resgata a história da cidade, que recebeu seu primeiro médico em 1971 e sua primeira casa de saúde em 1977, criada pelo médico boliviano Dr. Carlos Ontiveros, que dará nome à unidade. Foi pelas mãos dele que grande parte dos filhos e filhas da cidade veio ao mundo.

A unidade será um equipamento essencial para a promoção, defesa e proteção da natalidade, contribuindo para a redução dos índices de mortalidade infantil. A unidade oferecerá atendimento 24 horas, com serviços de internação hospitalar, atendimento ambulatorial e urgência e emergência obstétrica e ginecológica, garantindo cuidado, dignidade e acolhimento às mulheres, gestantes, puérperas e recém-nascidos.