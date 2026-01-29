Nova unidade de saúde ficará localizada no Paço Municipal da cidade de JaperiDivulgação
Ministro Padilha dará ordem de início a obra da primeira Maternidade pública de Japeri
Há 15 anos as gestantes precisam se deslocar para outras cidades da Baixada Fluminense e capital do Rio para terem seus filhos
Prefeitura anuncia programação do Carnaval de Paracambi
Blocos, shows e atividades culturais abrilhantam os cinco dias de festa na cidade
Prefeitura de Paracambi divulga calendário do IPTU 2026; guia já está disponível para emissão
Cota única pode garantir até 15% de desconto para os contribuintes
Paracambi realiza mais de 5 mil atendimentos em ação do programa Agora Tem Especialistas
Parceria com o Governo Federal amplia acesso a exames e serviços de saúde
Escola Móvel do Senac RJ chega em Paracambi com mais de 100 vagas gratuitas em cursos de gastronomia
A ação é promovida em parceria com a Prefeitura Municipal e o Sincovani e as inscrições serão realizadas dia 21/01, na Praça do Miro, em Lages
Paracambi dá início ao Programa Merenda nas Férias 2026 para alunos da rede municipal
Programa atende estudantes em situação de vulnerabilidade durante as férias
