Iniciativa assegura o direito à segurança alimentar de crianças e adolescentes fora do calendário letivo - Divulgação

Publicado 20/01/2026 15:50

Paracambi - A Prefeitura de Paracambi iniciou, na última semana, o Programa Merenda nas Férias 2026, garantindo que alunos da Rede Municipal de Educação continuem tendo acesso a uma alimentação adequada mesmo durante o período de recesso escolar. A iniciativa assegura o direito à segurança alimentar de crianças e adolescentes fora do calendário letivo, especialmente aqueles em situação de maior vulnerabilidade social.

O atendimento ocorrerá até o dia 30 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 11h às 12h, em 6 unidades escolares distribuídas entre os bairros: BNH, Centro, Lages, Guarajuba e Sabugo. “O programa Merenda nas Férias reafirma o nosso compromisso com o cuidado integral de nossas crianças. Sabemos que, para muitos alunos, a merenda escolar é uma refeição essencial do dia, e o recesso não pode significar a interrupção desse direito”, afirmou Galileu Ramalho, secretário de Educação.

A ação é pioneira na Baixada Fluminense e tem garantido a alimentação adequada de alunos da rede pública mesmo fora do calendário letivo. Apenas no primeiro dia, mais de 90 estudantes foram atendidos nas escolas. O serviço é destinado exclusivamente aos alunos matriculados nas próprias unidades, sendo a locomoção de responsabilidade dos pais ou responsáveis.

O programa foi instituído em julho de 2025 por meio da Lei Municipal nº 1.859/2025, aprovada pela Câmara Municipal de Paracambi e sancionada pelo prefeito Andrezinho Ceciliano (PT). Retomado pela atual gestão, o Merenda nas Férias integra o conjunto de políticas públicas desenvolvidas pela administração municipal para fortalecer a educação, a assistência social e a proteção à infância na cidade.