As inscrições serão realizadas por ordem de chegada, nesta quarta-feira dia 21 de janeiro, das 10h às 17 horas, na Praça do MiroDivulgação

Paracambi - O Senac RJ, em parceria com a Prefeitura Municipal de Paracambi e o Sincovani, leva Escola Móvel de Gastronomia ao município com a oferta de 108 vagas em cursos de qualificação profissional gratuitos na área de gastronomia. As inscrições serão realizadas por ordem de chegada, nesta quarta-feira dia 21 de janeiro, das 10h às 17 horas, na Praça do Miro, Rua Projetada, 2, nº 84 – Lages. As vagas são limitadas.

Serão oferecidos seis cursos: Pizzas, Preparo e decoração de bolos, Preparo de massas frescas e recheadas, Doces para eventos, Pães variados e Técnicas de confeitaria básica. As aulas iniciam dia 27/01 no mesmo local das inscrições.

Os interessados devem ser maiores de 16 anos, possuir o Ensino Fundamental I Completo (1º ao 5º ano) e apresentar os seguintes documentos: originais e cópias do RG, CPF, comprovantes de residência e de escolaridade. Para este último, será aceita autodeclaração. Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal que apresente original e cópia de seus próprios documentos de identidade e CPF e do candidato.

As Escolas Móveis Senac RJ são carretas-escola que levam cursos profissionalizantes a comunidades em todo o estado do Rio de Janeiro, ampliando a cobertura regional da instituição. As aulas são ministradas em um moderno ambiente de aprendizagem, equipado com materiais específicos das áreas de formação oferecidas: Informática, Gastronomia e Beleza.

Sobre o Senac RJ

Há 80 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino, que desde janeiro de 2023 é signatária do Pacto Global da ONU, investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

Serviço:

Escola Móvel de Gastronomia do Senac RJ | Paracambi

Inscrições: dia 21 de janeiro, por ordem de chegada (vagas limitadas)

Horário: das 10h às 17h

Local: Praça do Miro, Rua Projetada, 2, nº 84 – Lages

Início das aulas: dia 27 de janeiro

Pizzas - segredos e receitas que são massa - Módulo prático | Terças, quartas e quintas, das 13h às 17h

Preparo e decoração de bolos - módulo prático | Terças, quartas e quintas, das 18h às 22h

Preparo de massas frescas e recheadas | Terça, quarta e quinta, das 13h às 17h

Doces para eventos | Terça, quarta e quinta, das 18h às 22h

Pães variados - lucro diferenciado - curso completo | Terça, quarta e quinta, das 13h às 17h

Técnicas de confeitaria básica | Terça, quarta e quinta, das 18h às 22h