Gestão Andrezinho Ceciliano completa um ano com investimentos e fortalecimento dos serviços públicos; veja o balanço de 2025 - Divulgação

Publicado 05/01/2026 12:06

Paracambi - O primeiro ano de governo do prefeito Andrezinho Ceciliano (PT), em Paracambi, foi marcado por um conjunto de ações voltadas à reconstrução, à ampliação dos serviços públicos e ao fortalecimento das políticas sociais. Com a integração entre secretarias, o município passou a registrar melhorias visíveis na qualidade dos serviços oferecidos à população.

Ao longo de 12 meses, a gestão concentrou esforços em áreas estratégicas como saúde, educação, segurança pública, prevenção de enchentes, capacitação profissional e geração de oportunidades. Desde o início do mandato, a Prefeitura atuou para reverter problemas herdados, como o abandono da infraestrutura urbana, dificuldades na rede de saúde e a ausência de planejamento preventivo.

Saúde pública: ampliação e modernização dos serviços

A saúde recebeu investimentos significativos durante o primeiro ano de governo. Entre os principais avanços estão a reforma do Hospital Municipal Dr. Adalberto da Graça, a inauguração do novo Centro de Fisioterapia e do Hospital do Olho, além da chegada de uma nova UTI Móvel, que permite maior agilidade no atendimento em situações de emergência.

O Programa Fila Zero reduziu o tempo de espera para a realização de exames em 2025. Por meio de parcerias com o Governo do Estado, foram viabilizadas a atuação do tomógrafo móvel e a carreta Agora Tem Especialistas, que levaram serviços itinerantes à população de Paracambi. As campanhas de vacinação contra a gripe imunizaram mais de 10 mil moradores, ampliando a cobertura vacinal e fortalecendo as ações de saúde pública no município.

Apoio a educação e alimentação nas férias

Na área educacional, a Prefeitura de Paracambi ampliou o acesso a creches, fortaleceu o apoio ao ensino técnico e superior por meio da Fábrica do Conhecimento e iniciou a distribuição dos novos uniformes escolares. Além disso, programas como o Merenda nas Férias garantiram segurança alimentar aos estudantes da rede municipal mesmo fora do calendário letivo.

Prevenção de enchentes e manutenção da infraestrutura

Com foco na prevenção de danos causados pelas chuvas, a Prefeitura realizou trabalhos de desassoreamento no açude da Cascata e a limpeza de canais e cursos d’água por meio do projeto Limpa Rios. O município também passou a contar com um Plano de Contingência, elaborado pela Defesa Civil, que organiza respostas rápidas em períodos de chuva intensa.

Reforço na segurança pública

Na área da segurança pública, Paracambi avançou com medidas estruturantes e inéditas no município. Foi criada a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, fortalecendo a coordenação das ações e a integração entre os órgãos de segurança. Entre as iniciativas implantadas estão a Ronda Maria da Penha, voltada à proteção de mulheres em situação de violência, e a Ronda Escolar, que reforça a segurança no entorno das unidades de ensino.

Também foi implementado o Regime Adicional de Serviço (RAS) da Guarda Municipal, que amplia a presença do efetivo nas ruas e oferece melhores condições de trabalho aos agentes. Conjuntamente, essas ações contribuem para um ambiente mais seguro para a população.

Mais emprego e capacitação

A geração de oportunidades para os munícipes também foi prioridade da gestão. A criação do Canteiro Escola ampliou a oferta de formação profissional e abriu novos caminhos para moradores, especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade social. O programa prevê a capacitação de mais de 300 alunos.

A Prefeitura reafirma o compromisso de dar continuidade aos investimentos e projetos em andamento, ampliando iniciativas que já começam a transformar o cotidiano dos paracambienses e a promover mais qualidade de vida em todo o município.