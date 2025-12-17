Iniciativa inédita na Baixada Fluminense capacitou 29 mulheres nesta etapa inicial - Divulgação

Publicado 17/12/2025 11:00

Paracambi - O Canteiro Escola de Paracambi formou, nesta semana, a primeira turma de alunas capacitadas em cursos gratuitos de qualificação profissional. A cerimônia simboliza o encerramento de um ciclo de formação pioneiro na Baixada Fluminense, voltado especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade social.

Nesta etapa inicial, as formandas concluíram os cursos de Pedreira de Alvenaria Estrutural e Carpinteira de Obras, áreas tradicionalmente ocupadas por homens. As participantes tiveram acesso a aulas teóricas e práticas, além de visitas técnicas, que proporcionaram contato direto com a rotina da construção civil, ampliaram o conhecimento técnico e prepararam as alunas para atuar de forma qualificada no mercado de trabalho.

Ao todo, 29 mulheres concluíram a formação nesta primeira turma do Canteiro Escola. A cerimônia de formatura contou com a presença do prefeito de Paracambi, Andrezinho Ceciliano (PT), além de vereadores e secretários municipais, que prestigiaram esse momento importante para a promoção da inclusão social e a geração de oportunidades no município.

Rosa Miranda, uma das alunas do projeto, destacou a importância da iniciativa para a valorização da presença feminina na construção civil. Para ela, a formação representa uma oportunidade concreta de transformação:

Essa é uma ótima oportunidade para nós, mulheres, que ainda somos poucas nesse ramo. Espero que venham outros cursos como este, para capacitar mais mulheres e ampliar nosso espaço no mercado de trabalho”, afirmou.

O Canteiro Escola é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Paracambi, a Firjan/Senai, a EGTC Infra e a CCR RioSP. A unidade está instalada em um espaço anexo ao canteiro principal das obras das novas pistas da Serra das Araras, executadas pela concessionária CCR RioSP em parceria com a EGTC Infra, o que possibilita a integração entre a formação teórica e a realidade do mercado de trabalho.

O projeto prevê a capacitação de mais de 300 alunos ao longo de suas atividades, consolidando Paracambi como referência regional em inovação e reforçando o compromisso com a igualdade de oportunidades e com a inserção feminina em setores estratégicos da indústria da construção civil.