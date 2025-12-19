A iniciativa é destinada aos alunos da Rede Municipal de Educação - Divulgação

Publicado 19/12/2025 13:36

Paracambi - A Prefeitura de Paracambi está com inscrições abertas para o Programa Merenda nas Férias. A iniciativa é destinada aos alunos da Rede Municipal de Educação e assegura que crianças e adolescentes continuem tendo acesso a uma alimentação adequada mesmo fora do calendário letivo.

A medida foi instituída em julho deste ano por meio da Lei Municipal nº 1.859/2025, aprovada pela Câmara Municipal de Paracambi e sancionada pelo prefeito Andrezinho Ceciliano (PT). O programa tem como objetivo garantir a segurança alimentar das crianças do município durante os períodos de férias e recesso escolar.

O atendimento acontecerá de 12 a 30 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 11h às 12h, nas seguintes unidades:

Escola Municipal Prefeito Hélio Ferreira da Silva (BNH)

CIEP 499 – Prefeito Nicola Salzano (Centro)

CIEP 385 – Pastor Augustinho Valério (Lages)

Escola Municipal Governador Roberto Silveira (Lages)

Escola Municipal Hortência Phirro do Valle (Guarajuba)

Escola Municipal Terra de Educar (Sabugo)

O atendimento será exclusivo para os alunos das próprias unidades escolares, e a locomoção ficará sob responsabilidade dos pais ou responsáveis. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de dezembro de 2025 por meio do formulário disponível em: formulário.

O programa, que já havia sido implementado no município em anos anteriores, foi retomado pela atual gestão em 2025. A garantia da segurança alimentar das crianças durante os períodos de recesso escolar, especialmente aquelas que vivem em situação de maior vulnerabilidade, era uma demanda recorrente da população paracambiense e está sendo atendida por meio desta iniciativa. Com o Merenda nas Férias, o município reforça seu compromisso com o cuidado, a proteção social e o bem-estar dos estudantes.