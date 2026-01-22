Conforme publicado no Diário Oficial do município no dia 12 de janeiro de 2026, fica fixado em 4,41% (quatro inteiros e quarenta e um por cento) correspondente ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) dos últimos 12 (doze) meses, a atualização monetária do IPTU, das Taxas e dos Preços Públicos vigentes em Paracambi.
O contribuinte poderá optar pelo pagamento em cota única com desconto ou pelo parcelamento sem desconto. Para a cota única com retirada da guia pela internet, o vencimento é até 30 de março, com desconto de 15%. A guia já está disponível para emissão no Portal do Cidadão, disponível em: https://paracambi.ccanet.com.br/iptu.
A cota única por meio de carnê poderá ser paga até 30 de junho, com desconto de 5%. No caso de pagamento parcelado, sem desconto, as parcelas vencerão entre 30 de junho de 2026 e 30 de novembro de 2026. Os contribuintes que optarem pelo pagamento por meio de carnê receberão o documento em seus endereços após o dia 31 de março.
