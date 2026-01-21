Além de atender moradores de Paracambi, a estrutura recebeu pacientes encaminhados de municípios vizinhos, fortalecendo o papel da cidade como referência regional na oferta de exames de média complexidade pelo SUS - Divulgação

Publicado 21/01/2026 08:00

Paracambi - A Prefeitura de Paracambi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, concluiu com sucesso a ação da Carreta do Tomógrafo do programa Agora Tem Especialistas, realizada em parceria com o Ministério da Saúde, que esteve instalada na Praça do Miro, no bairro de Lages, entre novembro de 2025 e janeiro de 2026. Ao todo, foram registrados 5.672 atendimentos em diversas frentes de cuidado à população, sendo 717 exames de tomografia.

Além de atender moradores de Paracambi, a estrutura recebeu pacientes encaminhados de municípios vizinhos, fortalecendo o papel da cidade como referência regional na oferta de exames de média complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A unidade móvel funcionou em 21 dias com produção registrada, alcançando uma média de 34 tomografias por dia. Para a secretária municipal de Saúde, Monique Pimentel, a ação representa um avanço importante para a rede pública.

“Paracambi vem investindo na ampliação do acesso aos exames e na redução do tempo de espera. A carreta na nossa cidade reforça esse compromisso e mostra que, com planejamento e parceria com o Governo Federal, é possível oferecer um atendimento mais ágil e humanizado à população”, destacou.

Além da tomografia, a Secretaria Municipal de Saúde ofertou serviços como ouvidoria, vacinação, saúde da mulher, coleta laboratorial, fisioterapia, regulação e orientações para pacientes com doenças crônicas. As áreas de maior procura foram aferição de pressão arterial e atendimento odontológico, que juntas somaram cerca de 2 mil atendimentos.

A iniciativa integra as prioridades do governo do prefeito Andrezinho Ceciliano (PT) voltadas à ampliação do acesso aos serviços essenciais e reafirma o compromisso da Prefeitura de Paracambi com o fortalecimento da rede pública de saúde e a promoção da qualidade de vida da população.