Paracambi terá blocos, shows e atividades culturais abrilhantam os cinco dias de festa na cidadeDivulgação

Publicado 26/01/2026 13:02

Paracambi – A cidade já está em clima de folia! O tradicional Carnaval da cidade está confirmado para mais um ano e já tem programação definida. A festa será realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e irá acontecer de 13 a 17 de fevereiro em três lugares: na Avenida dos Operários, na Praça da Fábrica e no Cassino, pontos tradicionais de encontro dos foliões paracambienses

A programação é gratuita e contará com desfiles de blocos, apresentações de baterias de escolas de samba, shows de artistas e atividades para todas as idades. Com atrações ao longo de toda a noite, os eventos reúnem diferentes estilos que prometem movimentar a cidade com muita música, alegria e valorização da cultura popular.

Confira algumas das atrações confirmadas:

Sexta-feira:

Cordão da Bola Preta (Abertura do Carnaval) – 19h

Acadêmicos de Niterói – 23h

Sábado:

Bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel – 22h

Gamadinho – 23h

Domingo:

Obatuke 021 – 23h

Segunda-feira:

Balacobaco – 23h

Terça-feira:

Swing & Simpatia – 23h

Com uma estrutura preparada para receber o público com segurança e conforto, o município se prepara para viver dias de muita festa, cores e animação. O Carnaval de Paracambi 2026 é mais um evento que valoriza a cultura na cidade, movimenta a economia local e fortalece o turismo.