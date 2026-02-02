Foram plantadas 402 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica em uma área do parque que apresentava degradação ambiental - Divulgação

Publicado 02/02/2026 09:00

Paracambi – Na última semana, o Parque Natural Municipal do Curió celebrou 24 anos de sua criação, instituída pela Lei Municipal nº 1.001, de 29 de janeiro de 2002, que o definiu como Unidade de Proteção Integral. Em comemoração à data, foram plantadas 402 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica em uma área do parque que apresentava degradação ambiental.

O plantio foi uma iniciativa da Prefeitura de Paracambi, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima, em parceria com o Projeto Jovens Líderes pelo Clima, da ONG Onda Verde, com a Cedae e com o Instituto de Educação Ambiental e Ecoturismo (EAE).

O Parque Natural Municipal do Curió é uma Unidade de Proteção Integral que abriga uma rica biodiversidade de fauna e flora. É o terceiro maior parque municipal do Estado do Rio de Janeiro, com 913 hectares de extensão. Seu território abrange áreas urbanas e zonas de preservação ambiental mais restritas, incluindo um Refúgio de Vida Silvestre (REVIS).

A ação atende ao programa “Uma Vida, Uma Árvore”, instituído pela Lei Municipal nº 1.821/2025, que prevê o plantio de uma muda de árvore para cada criança nascida no município de Paracambi. Em 2025, foram registrados 402 nascimentos no município. A lei foi criada com o objetivo de contribuir para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, especialmente o ODS 13 – Ação contra a Mudança Global do Clima e o ODS 15 – Vida Terrestre.

O secretário municipal de Meio Ambiente e Clima, Hélio Vanderlei, ressaltou o trabalho de preservação ambiental realizado no município.

“Recuperar áreas degradadas é estratégico para a cidade. Paracambi tem 48% de suas áreas verdes protegidas e queremos chegar a 70% ao final de quatro anos, com a criação de novas unidades de conservação. Nós vivemos de ação, e essa pequena floresta plantada será o resultado do amanhã”, concluiu.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Paracambi com a preservação desse importante espaço ambiental para a Baixada Fluminense. A manutenção do Parque Natural Municipal do Curió como área de lazer e atração turística integra as metas da gestão municipal, valorizando o potencial ambiental e cultural da região, com foco no bem-estar da população e no desenvolvimento local sustentável.