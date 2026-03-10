O evento acontece entre os dias 8 e 15 de março, tendo como base principal o Teatro Nova Iguaçu Petrobras, em Nova Iguaçu - Divulgação

O evento acontece entre os dias 8 e 15 de março, tendo como base principal o Teatro Nova Iguaçu Petrobras, em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 10/03/2026 16:57

Paracambi - A cidade de Paracambi será uma das sedes da edição 2026 do Festival Literário da Baixada Fluminense - Fliba. A programação no município acontece na próxima sexta-feira, 13 de março, às 17h, integrando uma série de atividades culturais que percorrem os 13 municípios da região.

Neste ano, o festival tem como tema “Quem está escrevendo o futuro da Baixada Fluminense?”, proposta que convida escritores, pesquisadores, educadores e artistas a refletirem sobre as narrativas que constroem a identidade e o futuro do território.

O evento acontece entre os dias 8 e 15 de março, tendo como base principal o Teatro Nova Iguaçu Petrobras, em Nova Iguaçu. A iniciativa é realizada pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, em parceria com o Laboratório de Cultura, e conta com o patrocínio da Petrobras.

A programação reúne debates, encontros literários e atividades culturais, com a participação de doutoras em educação, expressões artísticas e vozes premiadas internacionalmente, promovendo reflexões sobre literatura, educação e território.

Em Paracambi, o destaque da programação será o Slam da Rampa, uma batalha de poesia falada que promete movimentar a cena cultural local. Durante a atividade, poetas apresentarão seus textos autorais em performances que valorizam a oralidade, a criatividade e a força da palavra. O vencedor da batalha poderá receber um prêmio de até R$ 300,00 como incentivo cultural e o segundo colocado o valor de R$ 150,00.