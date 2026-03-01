ANB realiza Workshop Gratuito para os servidores da Prefeitura Municipal de Paracambi - Divulgação

Paracambi - A Associação de Negócios do Brasil (ANB) realizou, na última semana, um workshop gratuito aos funcionários da Prefeitura do Município de Paracambi.

O Presidente da Associação Raphael Leandro, esteve presente no evento ao lado da Coordenadora do Workshop Drª Joyce Azevedo, além das diretoras da instituição Drª Suellen Shuaba, Drª Karla Araújo, Drª Carolina hoppen e André Machado que se disponibilizaram e ao Prefeito do Município de Paracambi Andrezinho Ceciliano por entender a importância da capacitação dos seus servidores e abrir as portas para receber essa importante capacitação.