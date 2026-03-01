A Prefeitura, por meio da Defesa Civil Municipal, mantém atuação preventiva e contínuaDivulgação
Paracambi reage às fortes chuvas da região e reforça ações preventivas
Com atendimentos pontuais, o município mantém serviços essenciais em funcionamento e cenário de normalidade
Paracambi - A Prefeitura de Paracambi segue mobilizada diante do período de chuvas que atinge a região. A Prefeitura, por meio da Defesa Civil Municipal, mantém atuação preventiva e contínua, com monitoramento permanente e atendimento rápido às ocorrências registradas na cidade.
De acordo com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), somente nesta sexta-feira (27) foi registrado acumulado de aproximadamente 89,2 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, com intensidade moderada. O volume provocou deslizamentos e quedas de árvores em bairros como BNH, Gurgel e Ramalho, sem registro de transbordamento dos principais rios do município, que permaneceram dentro da normalidade.
Entre as ocorrências atendidas, destaca-se o desabamento de duas residências em área de encosta, causado pelo deslizamento de um talude com solo saturado. Durante o episódio, não houve registro de feridos. A Defesa Civil informou que os imóveis já estavam previamente interditados desde a vistoria realizada no mês anterior.
Ao longo do dia, foram contabilizadas 46 ocorrências, todas prontamente atendidas pelas equipes da Defesa Civil, com apoio das secretarias municipais de Obras e Meio Ambiente. As principais demandas envolveram quedas de árvores e encostas, além de alagamentos pontuais.
Como parte das estratégias de prevenção, o município mantém o programa Paracambi Mais Resiliente, que reúne iniciativas como limpeza e desassoreamento de rios, desobstrução de bueiros e campanhas de conscientização voltadas à população. Além disso, a cidade segue com monitoramento de rios e encostas 24h, além do plantão de atendimento da Defesa Civil.
Paracambi segue com funcionamento normal e sem interrupção de serviços essenciais. A Prefeitura reforça o compromisso com a transparência e orienta a população a buscar informações apenas pelos canais oficiais, evitando a disseminação de conteúdos falsos nas redes sociais.
A Defesa Civil permanece em plantão permanente de monitoramento e atendimento. Em caso de emergência, a população pode acionar o órgão pelos telefones (21) 2683-9149 ou 199. Além disso, o município utiliza aplicativo PROX, que envia notificações em tempo real sobre volume de chuvas, nível dos rios e risco de cheias.
