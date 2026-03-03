Prêmio Escola de Governo Leonel Brizola reconhece servidores e iniciativas inovadoras na gestão municipal de Paracambi - Divulgação

Prêmio Escola de Governo Leonel Brizola reconhece servidores e iniciativas inovadoras na gestão municipal de ParacambiDivulgação

Publicado 03/03/2026 09:38

Paracambi - A Prefeitura Municipal de Paracambi, por meio da Escola Leonel Brizola de Governo e Gestão, lançou neste mês de fevereiro, o 1º Prêmio Escola de Governo Leonel Brizola, iniciativa que busca reconhecer e valorizar boas práticas, qualificação profissional e projetos inovadores desenvolvidos na Administração Pública do município.

Com caráter anual, a premiação tem como proposta estimular a cultura de formação continuada e a melhoria dos serviços públicos, contemplando cinco categorias:

Servidor que mais se capacitou;

Órgão que mais capacitou servidores;

Gestor que mais se capacitou;

Instrutor mais bem avaliado;

Iniciativa Inovadora na Administração Pública.

Nas quatro primeiras modalidades, os vencedores serão definidos automaticamente a partir de dados internos da EGG, como frequência, carga horária, desempenho e avaliações institucionais. Para a iniciativa inovadora, os servidores municipais poderão inscrever seus projetos através do site oficial da Prefeitura de Paracambi.

Para João Nóbrega, presidente da Escola de Governo, a premiação se tornará um marco para a gestão e reconhecimento do funcionário público. “Nosso objetivo é incentivar soluções que melhorem a vida das pessoas e fortalecer uma administração cada vez mais humana, transparente e focada em resultados”, afirmou.

A iniciativa vencedora receberá certificado de reconhecimento institucional, troféu ou menção honrosa, ampla divulgação nos canais oficiais do Município e um prêmio de R$ 5 mil reais. Os recursos financeiros para eventuais prêmios e para a realização do evento serão provenientes exclusivamente de patrocínios e apoios de pessoas jurídicas de direito privado, conforme a Lei Municipal nº 1.122/2014, sem qualquer interferência nos critérios de seleção.