Paracambi será sede de um evento dedicado exclusivamente à produção científica relacionada às suas Unidades de Conservação - Divulgação

Paracambi será sede de um evento dedicado exclusivamente à produção científica relacionada às suas Unidades de ConservaçãoDivulgação

Publicado 16/03/2026 17:41

Paracambi - A Prefeitura de Paracambi, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima, promoverá o 1º Encontro de Pesquisadores das Unidades de Conservação do município. Nos dias 09, 10 e 11 de abril, Paracambi será sede de um evento dedicado exclusivamente à produção científica relacionada às suas Unidades de Conservação.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a pesquisa científica, promover o intercâmbio de conhecimentos e incentivar estudos voltados à conservação ambiental no âmbito municipal. Ao longo dos três dias de programação, na Fábrica do Conhecimento, o encontro contará com apresentações de trabalhos científicos, mesas-redondas e debates voltados às temáticas ambientais.

As inscrições estão abertas até às 23h59 do dia 20 de março. Serão aceitos exclusivamente trabalhos científicos que abordem as Unidades de Conservação localizadas no município de Paracambi.

Poderão submeter trabalhos pesquisadores(as), professores(as), estudantes, servidores(as) públicos(as), técnicos(as), profissionais e demais interessados(as) que desenvolvam estudos, projetos, ações ou experiências relacionadas às Unidades de Conservação do município.

As Unidades de Conservação contempladas no encontro são:

Parque Natural Municipal do Curió;

Refúgio de Vida Silvestre Serra de Saudoso São José;

Área de Proteção Ambiental Estadual do Rio Guandu.

Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) Vale do Sossego, Estela e Grota do Sossego. Os trabalhos deverão ser submetidos no formato de resumo expandido, seguindo rigorosamente o modelo disponibilizado no edital.

Como forma de incentivo à pesquisa científica, os trabalhos mais bem avaliados receberão premiação em dinheiro, conforme a seguinte classificação:

1º lugar: R$ 3.000,00

2º lugar: R$ 2.000,00

3º lugar: R$ 1.000,00