A chegada dos novos equipamentos representa um avanço importante para o município, contribuindo para a modernização da frota e o aumento da eficiência nos serviços prestados à população - Divulgação

A chegada dos novos equipamentos representa um avanço importante para o município, contribuindo para a modernização da frota e o aumento da eficiência nos serviços prestados à populaçãoDivulgação

Publicado 01/04/2026 16:27 | Atualizado 01/04/2026 16:29

Japeri – O município de Paracambi foi contemplado com a entrega de novos equipamentos destinados à modernização da frota municipal. A ação faz parte de uma iniciativa do Governo Federal do Brasil voltada ao fortalecimento dos serviços públicos nos municípios.

Ao todo, foram entregues cinco caminhões e uma retroescavadeira para cidades da região. Para Paracambi, foram destinados dois caminhões e uma retroescavadeira, que irão atuar diretamente nas secretarias municipais de Agricultura e de Obras.

A cerimônia de entrega contou com a presença de importantes autoridades, como o prefeito de Levy Gasparian, Claudio Mannarino; o prefeito de Casimiro de Abreu, Ramon Gidalte; o vice-prefeito do Carmo, Adriano Mello; o ex-prefeito de Paracambi, André Ceciliano; o superintendente do Ministério da Agricultura, Agnaldo Pinto; o deputado federal Lindbergh Farias; e o prefeito de Paracambi, Andrezinho Ceciliano.

A chegada dos novos equipamentos representa um avanço importante para o município, contribuindo para a modernização da frota e o aumento da eficiência nos serviços prestados à população, especialmente nas áreas de infraestrutura, zeladoria urbana e apoio ao setor agrícola.

De acordo com o prefeito Andrezinho Ceciliano, os novos maquinários terão papel fundamental, principalmente em períodos de maior demanda. “Esses maquinários vão fortalecer nosso município, principalmente no período de chuvas fortes, auxiliando na dragagem dos nossos rios, na limpeza urbana e na resposta rápida às emergências”, destacou.

A entrega dos novos equipamentos também simboliza o fortalecimento da parceria entre o Governo Municipal de Paracambi e o Governo Federal do Brasil, resultado de diálogo, articulação institucional e busca constante por investimentos que impactem diretamente a vida da população.