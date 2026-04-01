A entrega ocorreu durante a 18ª Caravana Federativa, na última semana, em Niterói. A agenda contou com a participação do prefeito Andrezinho Ceciliano (PT) e de secretários municipaisDivulgação
Paracambi recebe novos equipamentos de saúde em parceria com o Governo Federal
Entregas ocorreram durante a 18ª Caravana Federativa, em Niterói, com presença de autoridades municipais e federais
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Comunica Jovem: Prefeitura de Paracambi lança projeto de formação audiovisual para a juventude
Iniciativa pioneira vai capacitar 50 jovens para a produção audiovisual, oferecendo smartphones para as aulas e bolsa mensal de R$ 500,00
Prefeitura de Paracambi reinaugura UBS do bairro Cabral com melhorias estruturais e ampliação de serviços
Unidade reformada amplia atendimentos e leva serviço odontológico para mais perto da população
Prefeitura de Paracambi promove 1º Encontro de Pesquisadores das Unidades de Conservação do município
Iniciativa busca fortalecer a produção científica e incentivar pesquisas voltadas à conservação ambiental em Paracambi
"Correndo por Elas": Paracambi promove corrida de rua em celebração à força das mulheres
Ação promovida pela Secretaria de Mulheres reúne esporte, saúde e solidariedade durante as comemorações do Mês da Mulher
Paracambi recebe etapa do Festival Literário da Baixada Fluminense
Programação na cidade terá o Slam da Rampa, reunindo poetas da região em uma batalha de poesia e expressão artística
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