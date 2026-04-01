A entrega ocorreu durante a 18ª Caravana Federativa, na última semana, em Niterói. A agenda contou com a participação do prefeito Andrezinho Ceciliano (PT) e de secretários municipais - Divulgação

A entrega ocorreu durante a 18ª Caravana Federativa, na última semana, em Niterói. A agenda contou com a participação do prefeito Andrezinho Ceciliano (PT) e de secretários municipaisDivulgação

Publicado 01/04/2026 11:26

Paracambi – O município de Paracambi ampliou sua estrutura de atendimento em saúde com a chegada de novos equipamentos conquistados em parceria com o Governo Federal. A entrega ocorreu durante a 18ª Caravana Federativa, na última semana, em Niterói. A agenda contou com a participação do prefeito Andrezinho Ceciliano (PT) e de secretários municipais.

A cidade foi contemplada com uma ambulância, um odontomóvel e um conjunto de equipamentos destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os itens reforçam a rede municipal e contribuem para a ampliação e a qualificação dos serviços prestados à população.

Os novos equipamentos de saúde reforçam o compromisso da gestão com a saúde da população. “Em poucos dias, avançamos na reforma da UBS do Cabral, melhoramos nossas enfermarias e agora damos mais um passo importante com a chegada de uma ambulância, uma unidade odontológica móvel e novos equipamentos para as nossas UBS. Isso não é só entrega, é respeito com a nossa gente”, manifestou Andrezinho.

A Caravana Federativa é uma iniciativa do Governo Federal que tem como objetivo aproximar estados e municípios dos órgãos federais, facilitando o acesso a programas, recursos e a resolução de demandas locais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e parte do secretariado federal estiveram presentes no evento.

As conquistas são resultado da articulação institucional e da relação estabelecida entre o governo municipal e o Governo Federal. A estratégia possibilita ao município acessar investimentos e fortalecer políticas públicas em áreas prioritárias, como a saúde.

Com os novos equipamentos, a Prefeitura de Paracambi busca ampliar a capacidade de atendimento das unidades de saúde e garantir maior eficiência nos serviços oferecidos à população.