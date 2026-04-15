Evento será realizado nesta semana, em Paracambi, na Baixada Fluminense - Divulgação

Evento será realizado nesta semana, em Paracambi, na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 15/04/2026 16:32

Paracambi – A cidade se prepara para viver a maior experiência artística de sua história. Nos dias 17, 18 e 19 de abril, acontece a segunda edição do Alcateia – Festival de Artes de Paracambi, reunindo música, teatro, oficinas, artes visuais, performances e atividades para crianças. O evento é apresentado pelo Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Política Nacional Aldir Blanc, e realizado pelo Uivo Coletivo.

Com programação totalmente gratuita, o festival chega ao pré-feriadão de Tiradentes com a proposta de fortalecer a produção cultural fora do eixo tradicional do Rio de Janeiro. Enquanto grandes eventos seguem concentrados entre o Centro e a Zona Sul da capital, Paracambi se consolida como um novo território de criação e circulação artística, reunindo talentos da Baixada Fluminense, do Médio Paraíba e de diferentes regiões do estado.

Durante três dias, a cidade se transforma em um grande palco cultural, com atividades distribuídas entre a Praça da Fábrica e a Casa Uivo. O Alcateia se firma como o maior encontro jovem gratuito da região e coloca a juventude periférica no centro da cena artística, valorizando novas linguagens, formação cultural e economia criativa local.

A programação propõe um diálogo entre diferentes expressões artísticas, conectando música preta, teatro contemporâneo e cultura urbana. Entre os destaques musicais estão BIAB, MAUI, Crioula, OBXby7, Walle-b, DEF, Brigitte Merlot, Banda Gente e Shayene Bravo & os Itinerantes.

No teatro, o público poderá assistir ao espetáculo “Ainda Aqui”, da Cia. Cerne, vencedor de mais de 50 prêmios nacionais, além da montagem “Museu dos Meninos”, de Maurício Lima e Fabiano Dadado trazendo na obra radiocoreografias

O festival também promove atividades formativas e interativas, como Slam da Rampa, Mostra Lua Nova — com chamada aberta para artistas — oficinas de grafite e turbante, rodas de conversa, exposição de artes visuais e a feira criativa “É de Brechó”. Para as famílias, haverá ainda um espaço kids com acolhimento infantil.

Outro diferencial do Alcateia é a captação audiovisual de parte das atividades, que posteriormente serão disponibilizadas em plataforma online própria, ampliando o alcance do projeto e permitindo que o conteúdo produzido no festival circule para além do território de Paracambi.

Mais do que um evento cultural, o Alcateia reafirma o potencial da Baixada Fluminense como espaço de produção artística, criatividade e protagonismo cultural.

Serviço:

2ª Edição do Alcateia – Festival de Artes de Paracambi

Dias: 17, 18 e 19 de abril

Onde: Praça da Fábrica e Casa Uivo – Paracambi (RJ)

Entrada gratuita