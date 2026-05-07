Três novas motos vão auxiliar para a entrega domiciliar de medicamentos e exames, garantindo mais agilidade no atendimento a pacientes com dificuldades de locomoção - Divulgação

Três novas motos vão auxiliar para a entrega domiciliar de medicamentos e exames, garantindo mais agilidade no atendimento a pacientes com dificuldades de locomoçãoDivulgação

Publicado 07/05/2026 20:53

Paracambi - A Prefeitura de Paracambi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou um novo serviço de entrega domiciliar de medicamentos e exames, voltado a pacientes acamados, diabéticos e pessoas com mobilidade reduzida. O “Remédio em Casa” tem como objetivo garantir mais agilidade, comodidade e acesso ao tratamento contínuo, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades de locomoção.

O programa, que integra as ações do Plano de Governo Participativo do prefeito Andrezinho Ceciliano, passa a funcionar com o apoio de três motocicletas 0 km, adquiridas para reforçar a logística das entregas. Os veículos serão utilizados pelas equipes de saúde para assegurar que os medicamentos cheguem com mais rapidez às residências dos pacientes cadastrados.

O prefeito Andrezinho, ressaltou a funcionalidade do serviço e celebrou o início dessa nova medida. “O programa Remédio em Casa vai reduzir as barreiras no acesso aos serviços públicos, considerando a realidade de famílias que, muitas vezes, não conseguem se deslocar até as unidades de saúde devido a limitações físicas ou à rotina de trabalho”, explicou.

Para ter acesso ao serviço, é necessário que os pacientes acamados, diabéticos ou domiciliados procurem a unidade de saúde mais próxima ou o programa Melhor em Casa para atualizar o cadastro e a receita médica.

A secretária municipal de Saúde, Monique Pimentel, destacou o impacto direto na adesão aos tratamentos. “A expectativa é que o programa reduza as faltas na retirada de medicamentos, especialmente entre pacientes mais vulneráveis. Com a entrega regular em domicílio, também vamos otimizar o fluxo nas unidades de saúde e garantir maior controle sobre o acompanhamento desses pacientes, promovendo um atendimento mais eficiente e alinhado às necessidades reais da população”, concluiu.

Durante o mês de abril, as equipes estarão mobilizadas para realizar esse processo de atualização e reavaliação dos pacientes. A previsão é que, a partir de maio, a entrega de medicamentos de uso contínuo e exames já esteja sendo realizada diretamente nas residências dos beneficiários.