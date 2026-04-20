Prefeitura de Paracambi inaugurou nova biblioteca digital e amplia acesso à tecnologia na educação - Divulgação

Prefeitura de Paracambi inaugurou nova biblioteca digital e amplia acesso à tecnologia na educaçãoDivulgação

Publicado 20/04/2026 16:51

Paracambi - A Prefeitura de Paracambi, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inaugurou uma nova e moderna biblioteca digital, reforçando o compromisso com a educação digital e inovação no ensino público. A iniciativa, realizada em parceria com o Governo do Estado, amplia o acesso de alunos da rede municipal a ferramentas tecnológicas e conteúdos educacionais.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Andrezinho Ceciliano, do secretário municipal de Educação, Galileu Ramalho, além de autoridades locais e da equipe pedagógica da rede municipal.

Durante o evento, o prefeito destacou a importância de investir em tecnologia como instrumento de transformação social. “A gente entende que a tecnologia é uma forte aliada da educação e isso pode ser transformador para o futuro dos nossos alunos da rede pública”, afirmou.

O secretário de Educação, Galileu Ramalho, ressaltou o alinhamento da equipe e os próximos passos da iniciativa. “A equipe da educação está 100% comprometida com a formação das nossas crianças. A meta é ampliar o acesso digital para outras escolas da rede e utilizar a tecnologia como aliada para a educação inclusiva de alunos atípicos”, destacou.

O novo espaço conta com uma estrutura completa, que inclui cerca de 2 mil livros físicos, entre eles exemplares em braile, garantindo mais inclusão, uma sala de leitura interativa com exibição de filmes educativos e documentários, além de um acervo digital com aproximadamente 4 mil títulos entre e-books e audiobooks. A biblioteca também dispõe de mapoteca e 40 tablets, que serão utilizados pelos alunos durante as atividades escolares.

Como parte da iniciativa, o município também recebeu 16 mesas interativas, que serão distribuídas entre as creches da cidade, ampliando o acesso à tecnologia desde a primeira infância.

A ação integra o programa “Educação Digital Paracambi”, previsto no plano de governo da atual gestão, que tem como objetivo fortalecer a inclusão digital e ampliar as oportunidades de aprendizado para a população de Paracambi.