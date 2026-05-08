Projeto Carreta Digital oferece cursos gratuitos de tecnologia no bairro Guarajuba e reforça a política de inclusão digital - Divulgação

Projeto Carreta Digital oferece cursos gratuitos de tecnologia no bairro Guarajuba e reforça a política de inclusão digital Divulgação

Publicado 08/05/2026 19:52

Paracambi - A Prefeitura de Paracambi, por meio da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Ministério das Comunicações, inaugurou, nesta semana, o projeto Carreta Digital no município. Com atendimento no bairro Guarajuba, a iniciativa tem como objetivo promover a capacitação de estudantes e moradores, ampliando o acesso à tecnologia e fortalecendo a inclusão digital.

A iniciativa, executada pela Rede Brasileira de Certificação, Pesquisa e Inovação (RBCIP), tem como objetivo oferecer formação gratuita em novas tecnologias, especialmente para estudantes de baixa renda e moradores da comunidade local, ampliando o acesso ao conhecimento e às oportunidades no mercado de trabalho.

Instalada na Rua São Jorge, no Guarajuba, a Carreta Digital disponibiliza cursos práticos nas áreas de Montagem e Manutenção de Computadores, Manutenção de Celulares e programação em Python. Os conteúdos profissionalizantes são voltados para adolescentes da rede pública do município, mas estão abertos a toda população paracambiense.

As inscrições podem ser realizadas de forma presencial, diretamente na unidade móvel, facilitando o acesso aos alunos interessados. “Estamos trabalhando continuamente para transformar a educação em Paracambi, incorporando novas tecnologias ao processo de ensino e ampliando as oportunidades de qualificação profissional para nossos alunos”, afirmou Galileu Ramalho, secretário de Educação.

A ação integra a política de Educação Digital do município e está alinhada ao Plano de Governo Participativo do prefeito Andrezinho Ceciliano, que tem como uma de suas prioridades ampliar o acesso à educação e fortalecer a inclusão digital. Além disso, preparar os alunos do município para as profissões do futuro, consolidando Paracambi como uma cidade que avança com planejamento e foco no desenvolvimento social.