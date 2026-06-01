Unidade foi totalmente reformada e modernizado para ampliar a qualidade e a capacidade dos atendimentos realizados à população - Divulgação

Unidade foi totalmente reformada e modernizado para ampliar a qualidade e a capacidade dos atendimentos realizados à populaçãoDivulgação

Publicado 01/06/2026 17:45

Paracambi - A Prefeitura de Paracambi reinaugurou, no fim de semana, o novo Laboratório Municipal. O equipamento, localizado no Centro da cidade, foi totalmente reformado e modernizado para ampliar a qualidade e a capacidade dos atendimentos realizados à população.

A unidade passou por uma reforma completa, com a instalação de novos equipamentos tecnológicos, informatização dos processos administrativos e climatização dos ambientes. Também foram realizadas melhorias na acessibilidade, como a instalação de um elevador para pessoas com mobilidade reduzida, e na estrutura do espaço, garantindo mais conforto para pacientes e profissionais.

A cerimônia de reinauguração contou com a presença de vereadores, secretários do município, da secretária de saúde Monique Pimentel e do prefeito Andrezinho Ceciliano (PT), que destacou a importância da ação. “O novo equipamento representa mais do que uma reforma, novos aparelhos ou novas instalações, representa respeito à vida das pessoas, compromisso com a saúde pública e reconstrução de um serviço essencial para a nossa população”, afirmou.

Com a modernização e a reestruturação completa da unidade, o laboratório passa a oferecer um serviço mais eficiente e adequado às demandas da rede municipal de saúde. Além disso, com os novos equipamentos, a meta é que dobre a capacidade de atendimento diariamente.

Para a secretária de saúde, Monique Pimentel, a reinauguração do Laboratório Municipal representa mais um importante avanço para a rede pública de saúde do município. “Quando investimos em saúde, estamos investindo no cuidado com as pessoas. O novo Laboratório Municipal foi pensado para oferecer mais conforto aos pacientes, melhores condições de trabalho para os profissionais e mais eficiência nos serviços prestados”, afirmou.

O município tem investido em uma série de ações na área da saúde como parte do Plano de Governo Participativo da gestão. Somente neste ano, Paracambi entregou a nova Unidade Básica de Saúde do bairro Cabral, realizou reformas no Hospital Municipal Adalberto da Graça e iniciou as obras da UBS do Guarajuba. As melhorias reforçam o compromisso da administração municipal com os investimentos na saúde pública, visando ampliar a qualidade dos serviços oferecidos à população.o.