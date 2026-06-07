Estão abertas as inscrições para o GameCraft Paracambi, a primeira escola pública de games do município e a maior do estado do Rio de Janeiro - Divulgação

Estão abertas as inscrições para o GameCraft Paracambi, a primeira escola pública de games do município e a maior do estado do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 07/06/2026 16:56

Paracambi - Estão abertas as inscrições para o GameCraft Paracambi, a primeira escola pública de games do município e a maior do estado do Rio de Janeiro. A iniciativa representa um importante avanço nas áreas de tecnologia, inovação e capacitação profissional para a juventude, oferecendo formação gratuita voltada ao universo dos jogos digitais.

O projeto é resultado de um Acordo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura de Paracambi, por meio da Secretaria Municipal de Juventude e Comunicação, a Federação do Estado do Rio de Janeiro de Esportes Eletrônicos (Ferjee) e o Grupo Light.

O programa é destinado a pessoas a partir de 12 anos de idade interessadas em desenvolver habilidades em uma das áreas que mais crescem no mercado digital, preparando os participantes para as profissões do futuro.

Localizado na Fábrica do Conhecimento, o GameCraft foi pensado para unir educação, criatividade e tecnologia em um ambiente moderno e inovador. O espaço contará com estrutura especializada para a formação de novos talentos, com cursos de Free Fire Emulador, Desenvolvimento de Games, Informática Básica e Minecraft.

Esta será a maior escola de games do estado, com capacidade para atender mais de 300 alunos por semestre, sendo também a primeira do país com certificação federal na área. A expectativa é que o GameCraft se torne um polo regional de formação e inovação, incentivando o desenvolvimento de competências ligadas aos setores de games, programação, criatividade digital e empreendedorismo tecnológico.

As vagas são direcionadas apenas para moradores de Paracambi. As inscrições podem ser realizadas de forma on-line, por meio de link disponibilizado no site e nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Paracambi.