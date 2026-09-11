Inaugurado em setembro de 2025, o Hospital do Olho é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Paracambi e o Cisbaf - Divulgação

Inaugurado em setembro de 2025, o Hospital do Olho é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Paracambi e o Cisbaf Divulgação

Publicado 11/09/2026 07:31

A saúde de Paracambi celebra um ano de funcionamento do Hospital do Olho, unidade criada para ampliar o acesso da população aos serviços oftalmológicos e contribuir para a redução das filas por consultas, exames e procedimentos especializados. Em apenas 12 meses, mais de 8 mil procedimentos já foram realizados no local, fortalecendo a rede municipal e evitando que pacientes precisem se deslocar para outras cidades em busca de atendimento.

Inaugurado em setembro de 2025, o Hospital do Olho é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Paracambi e o Cisbaf (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense). A unidade foi implementada com a proposta de ampliar a oferta de atendimento oftalmológico e avançar na meta de zerar as filas do município para esse tipo de serviço.

Atualmente, o Hospital do Olho conta com 10 médicos e oferece consultas oftalmológicas, exames especializados e procedimentos de maior complexidade. Entre os serviços realizados estão a capsulotomia a YAG laser, mapeamento de retina e cirurgias de catarata, granuloma e pterígio.

Além dos atendimentos realizados na unidade, o município também promove ações voltadas à saúde ocular. Ao longo do primeiro ano de funcionamento, mais de 200 óculos já foram entregues à população, ampliando o acesso a recursos importantes para a qualidade de vida e o bem-estar dos pacientes.

Atendimento mais próximo de casa



Localizado na Praça Treze de Novembro, nº 70, o Hospital do Olho permite que moradores de Paracambi tenham acesso a consultas e exames especializados sem precisar sair do município. Os atendimentos são realizados por meio de regulação, diretamente na unidade.

A iniciativa integra o programa Paracambi Mais Saudável, previsto no Plano de Governo Participativo da gestão do prefeito Andrezinho Ceciliano. A proposta é fortalecer a rede pública de saúde e garantir que os paracambienses tenham acesso a serviços cada vez mais completos, com atendimento de qualidade, segurança e, principalmente, mais próximo de casa.