Lula tem 40% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Flávio aparece com 37% - Montagem / Redes sociais / Reprodução

Lula tem 40% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Flávio aparece com 37%Montagem / Redes sociais / Reprodução

Publicado 21/09/2026 08:57





Brancos, nulos ou eleitores que não escolheram nenhum dos dois somam 7%, enquanto 1% não soube ou não respondeu. Na rodada anterior, de 14 de setembro, Lula tinha 47%, e Flávio, 46%, também em empate técnico.



Lula também aparece tecnicamente empatado com o escritor Augusto Cury (Avante). O presidente registra 44%, e Cury, 43%. Outros 11% votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois, e 2% não souberam responder.



Na pesquisa anterior, Lula tinha 45%, e Cury, 42%. Em uma semana, portanto, a vantagem numérica do petista sobre o escritor passou de três para um ponto porcentual.



A Nexus entrevistou 2.006 eleitores com 16 anos ou mais, por telefone, entre os dias 18 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00485/2026. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) permanecem tecnicamente empatados em uma eventual disputa de segundo turno, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (21). O petista tem 46% das intenções de voto, e Flávio, 45%.Brancos, nulos ou eleitores que não escolheram nenhum dos dois somam 7%, enquanto 1% não soube ou não respondeu. Na rodada anterior, de 14 de setembro, Lula tinha 47%, e Flávio, 46%, também em empate técnico.Lula também aparece tecnicamente empatado com o escritor Augusto Cury (Avante). O presidente registra 44%, e Cury, 43%. Outros 11% votariam em branco, nulo ou em nenhum dos dois, e 2% não souberam responder.Na pesquisa anterior, Lula tinha 45%, e Cury, 42%. Em uma semana, portanto, a vantagem numérica do petista sobre o escritor passou de três para um ponto porcentual.A Nexus entrevistou 2.006 eleitores com 16 anos ou mais, por telefone, entre os dias 18 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00485/2026.

1º turno

Lula tem 40% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparece com 37%, segundo pesquisa. Os dois também estão tecnicamente empatados.

Na rodada anterior, de 14 de setembro, Lula tinha 42%, e Flávio, 37%. O petista oscilou dois pontos porcentuais para baixo, enquanto o senador permaneceu estável. A distância numérica entre os dois passou de cinco para três pontos porcentuais.



O escritor Augusto Cury (Avante) ocupa a terceira posição, com 6%, mesmo porcentual da pesquisa anterior. O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) também permaneceu estável, com 5%.



O ativista Renan Santos (Missão) passou de 2% para 3%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) manteve 1%. Os demais candidatos somam 1%. Brancos, nulos ou eleitores que não escolheram nenhum candidato representam 4%, e 2% não souberam ou não responderam.

Certeza do voto

Entre os entrevistados que escolheram algum candidato no primeiro turno, 84% afirmam que a decisão está tomada e não mudará, ante 83% na rodada anterior. Outros 15% admitem que ainda podem alterar o voto, ante 17% anteriormente. A parcela que não soube responder soma 1%.



Os eleitores de Flávio apresentam a maior taxa de certeza, de 92%, seguidos pelos de Lula, com 90%. Entre os apoiadores de Renan, 67% consideram a decisão definitiva. A taxa é de 55% entre os eleitores de Samara Martins, de 52% entre os de Caiado e Zema e de 48% no eleitorado de Cury.

Bolsonaristas x lulistas

A parcela dos eleitores classificados como bolsonaristas convictos passou de 30% para 32%, enquanto a dos lulistas convictos recuou de 28% para 24%. A diferença entre os dois grupos aumentou de dois para oito pontos porcentuais em uma semana. Os eleitores considerados não polarizados representam 18%, mesmo porcentual da rodada anterior



Outros 9% são classificados simultaneamente como anti-Lula e anti-Bolsonaro, ante 7% na pesquisa passada. Os que consideram Jair Bolsonaro uma alternativa passaram de 7% para 6%, enquanto a parcela que vê Lula como alternativa caiu de 6% para 4%. Outros 7% não souberam ou não responderam.



A classificação foi elaborada pela Nexus a partir do cruzamento das respostas dos entrevistados às afirmações "sou anti-Lula" e "sou anti-Bolsonaro e sua família". Os participantes informaram, em uma escala de zero a dez, o grau de concordância com cada frase.



Os bolsonaristas convictos são aqueles que se identificam com o antilulismo e rejeitam o antibolsonarismo. Já os lulistas convictos se identificam com o antibolsonarismo e rejeitam o antilulismo. Na escala utilizada pela pesquisa, a média de concordância com a afirmação "sou anti-Lula" ficou em 5,6, enquanto a média para "sou anti-Bolsonaro e sua família" foi de 4,8.

Perfis

Entre os homens, 40% são classificados como bolsonaristas convictos, e 18%, como lulistas convictos. Entre as mulheres, o quadro se inverte: 30% são lulistas convictas, e 25%, bolsonaristas convictas.



A diferença é maior entre os evangélicos, grupo em que os bolsonaristas convictos representam 41%, e os lulistas, 15%. Entre os eleitores sem religião, 38% são classificados como lulistas convictos, e 16%, como bolsonaristas. Entre os católicos, os porcentuais são de 32% e 26%, respectivamente.



Os bolsonaristas convictos também são maioria no Sul, onde representam 35%, ante 21% de lulistas. No Sudeste, os grupos somam 34% e 26%, respectivamente. No Nordeste, 29% são bolsonaristas convictos, e 25%, lulistas.



Nas capitais, os lulistas convictos representam 28%, e os bolsonaristas, 27%. Nas regiões metropolitanas, os porcentuais são de 33% e 30%, respectivamente. No interior, os bolsonaristas convictos alcançam 35%, ante 21% de lulistas.