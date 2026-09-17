Quando são considerados apenas os votos válidos, Flávio venceria Lula no 2º turno por 50,2% a 49,8% - Agência Brasil e Reprodução

Quando são considerados apenas os votos válidos, Flávio venceria Lula no 2º turno por 50,2% a 49,8%Agência Brasil e Reprodução

Publicado 17/09/2026 07:56 | Atualizado 17/09/2026 09:37





Segundo o levantamento, Flávio registra 47,2% das intenções de voto, enquanto Lula alcança 46,8%. Brancos, nulos ou não sabem somam 6%. Na pesquisa divulgada em 10 de setembro, o candidato do PL aparecia com 46,4% e o petista, com 46,2%.



Quando são considerados apenas os votos válidos, Flávio venceria Lula no 2º turno por 50,2% a 49,8%.



Nos outros cenários testados, o atual presidente venceria todos os demais candidatos da oposição.



Contra Romeu Zema (Novo), Lula registra 46,3% ante 43,7% do ex-governador de Minas Gerais. Brancos, nulos ou não sabem somam 10,1%.



Na disputa com Ronaldo Caiado, o presidente venceria o ex-governador de Goiás por 46% contra 41,7%. Brancos, nulos ou não sabem somam 12,3%.



Quando o candidato da oposição é Augusto Cury (Avante), Lula seria reeleito por 45,6% a 37,8%. Brancos, nulos ou não sabem somam 16,6%.



Em uma disputa contra Renan Santos (Missão), Lula tem 46,1%, contra 29,7% do ativista. Brancos, nulos ou não sabem somam 24,2%.



A AtlasIntel ouviu 5.018 entrevistados, com 16 anos ou mais, pela internet, de 11 a 16 de setembro. A margem de erro é de 1 ponto porcentual (p.p.), para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06221/2026. Pesquisa Atlas/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 17, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seguem tecnicamente empatados em um eventual 2º turno da eleição presidencial, mas o parlamentar manteve a pequena vantagem numérica em relação ao petista.Segundo o levantamento, Flávio registra 47,2% das intenções de voto, enquanto Lula alcança 46,8%. Brancos, nulos ou não sabem somam 6%. Na pesquisa divulgada em 10 de setembro, o candidato do PL aparecia com 46,4% e o petista, com 46,2%.Quando são considerados apenas os votos válidos, Flávio venceria Lula no 2º turno por 50,2% a 49,8%.Nos outros cenários testados, o atual presidente venceria todos os demais candidatos da oposição.Contra Romeu Zema (Novo), Lula registra 46,3% ante 43,7% do ex-governador de Minas Gerais. Brancos, nulos ou não sabem somam 10,1%.Na disputa com Ronaldo Caiado, o presidente venceria o ex-governador de Goiás por 46% contra 41,7%. Brancos, nulos ou não sabem somam 12,3%.Quando o candidato da oposição é Augusto Cury (Avante), Lula seria reeleito por 45,6% a 37,8%. Brancos, nulos ou não sabem somam 16,6%.Em uma disputa contra Renan Santos (Missão), Lula tem 46,1%, contra 29,7% do ativista. Brancos, nulos ou não sabem somam 24,2%.A AtlasIntel ouviu 5.018 entrevistados, com 16 anos ou mais, pela internet, de 11 a 16 de setembro. A margem de erro é de 1 ponto porcentual (p.p.), para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06221/2026.

Lula é desaprovado por 53,6%

Pesquisa mostra que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é desaprovado por 53,6% dos eleitores ouvidos no levantamento. Outros 45,4% afirmam aprovar a atual gestão, enquanto uma parcela não informou resposta.



Na avaliação sobre o desempenho do governo, 51,6% dos entrevistados classificam a administração como "ruim" ou "péssima". Em contrapartida, 40,9% consideram o governo "ótimo" ou "bom". Outros 7,6% avaliam a gestão como "regular".

Master

Pesquisa mostra que 41,2% dos eleitores consideram que aliados de Bolsonaro estão mais envolvidos no esquema do Banco Master, enquanto 40,2% dizem o mesmo sobre o grupo político do presidente Lula.

Para 13,8%, todos estão igualmente implicados no esquema e 3,4% dizem que o caso tem mais envolvimento de políticos do Centrão. Eleitores que disseram não saber são 1,3%.