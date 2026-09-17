Lula afirmou que a política pretende mudar a posição do país na cadeia global de mineraçãoReprodução / X
Entre as principais medidas está a autorização para criação de um fundo garantidor de até R$ 5 bilhões, com participação da União limitada a R$ 2 bilhões. A legislação também institui um crédito tributário de até R$ 5 bilhões para empresas que investirem no beneficiamento e na transformação de minerais críticos e estratégicos em território nacional, com concessão prevista entre 2030 e 2034.
Durante a cerimônia de sanção, Lula afirmou que a política pretende mudar a posição do país na cadeia global de mineração.
"Com a legislação promulgada hoje, o Brasil propõe ao mundo uma nova agenda para a mineração do futuro."
Incentivo ao processamento no Brasil
O crédito tributário terá limite de R$ 1 bilhão por ano e será destinado a empresas constituídas segundo a legislação brasileira, com sede e administração no país, que comprovem investimentos no processamento dos minerais. O benefício será maior conforme o produto avance na cadeia de transformação.
Entre os produtos contemplados estão concentrados minerais, materiais destinados à produção de baterias e ímãs permanentes, fertilizantes e sistemas de armazenamento de energia. Empresas que firmarem contratos de pelo menos cinco anos para aquisição desses produtos também poderão ter acesso ao incentivo.
Para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o objetivo é ampliar as etapas industriais realizadas no país.
"A grande oportunidade não está somente na extração. Reside especialmente na capacidade de instalar no Brasil as etapas de beneficiamento, de separação, de refino, de transformação, de elaboração de materiais avançados, de componentes e de produtos industriais."
Fundo e novo conselho
A lei também cria o Conselho Nacional para Industrialização de Minerais Críticos e Estratégicos (CIMCE), vinculado à Presidência da República. O colegiado é composto por representantes de órgãos do Executivo Federal, além de contar com a participação de entes federativos, do setor privado e da sociedade civil.
A lista completa de integrantes e entidades que compõem o arranjo institucional do conselho abrange:
Ministérios e Órgãos do Poder Executivo:
Segundo Silveira, a estrutura deverá ampliar a capacidade de decisão do país sobre a cadeia mineral.
"O que o Brasil passa a ter é a capacidade de decidir os termos em que o investimento chega ao nosso mercado."
Entre suas atribuições estará a elaboração, a cada quatro anos, da lista de minerais considerados críticos e estratégicos. O conselho também participará da análise de operações envolvendo empresas mineradoras, acesso a informações geológicas consideradas estratégicas e acordos internacionais relacionados ao fornecimento desses minerais.
Segundo Silveira, a estrutura deverá ampliar a capacidade de decisão do país sobre a cadeia mineral.
"O que o Brasil passa a ter é a capacidade de decidir os termos em que o investimento chega ao nosso mercado."
Áreas prioritárias e rastreabilidade
O texto também cria o Cadastro Nacional de Projetos de Minerais Críticos e Estratégicos e prevê um sistema de rastreabilidade da cadeia produtiva para identificar possíveis irregularidades. O prazo máximo para autorização de pesquisa em áreas relacionadas a esses minerais passa a ser de dez anos.
Reservas e agregação de valor
O Brasil possui grandes reservas de minerais estratégicos. De acordo com dados citados pelo governo, o país ocupa a segunda posição mundial em reservas de terras raras, com cerca de 21 milhões de toneladas. Apesar da disponibilidade de recursos, parte relevante da produção mineral brasileira ainda é exportada com baixo grau de processamento.
O presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Pablo Cesário, destacou o peso econômico da mineração para o país e a extensão relativamente limitada do território ocupada pelas operações do setor.
"Hoje o setor já é equivalente a quase 4% do PIB e mais da metade do superávit da balança comercial. E isso com apenas 0,052% do território nacional. A cada 1 hectare afetado pela operação da mineração, nós preservamos pelo menos outros 10 hectares."
A declaração foi feita durante a cerimônia de sanção da PNMCE, que estabelece mecanismos para estimular investimentos e ampliar o processamento de minerais críticos e estratégicos no Brasil.
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