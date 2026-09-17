No segundo turno, a pesquisa do Datafolha mostra que Lula tem 41% e Flávio 49% da intenção dos votos - AFP

No segundo turno, a pesquisa do Datafolha mostra que Lula tem 41% e Flávio 49% da intenção dos votosAFP

Publicado 17/09/2026 19:46 | Atualizado 17/09/2026 20:28

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 39% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 36%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 17.

LEIA MAIS: Datafolha no RJ: Flávio Bolsonaro tem 39% no 1º turno e Lula, 35%



É o primeiro levantamento do instituto divulgado após a sessão conturbada do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes.



Em relação à pesquisa divulgada no dia 11, Lula manteve seu porcentual e Flávio oscilou um ponto para cima, de 35% para 36%. A distância entre os dois passou de quatro para três pontos porcentuais. Eles seguem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornalFolha de S.Paulo.



O instituto foi a campo nos dias 15 e 16 de setembro, abrangendo o dia da sessão e o seguinte. Na sessão de terça-feira, 15, os ministros começaram a analisar uma questão de ordem sobre a possibilidade de examinar conjuntamente os casos envolvendo Moraes e André Mendonça.



O placar ficou em 4 a 3 pela manutenção das análises separadas, mas um pedido de vista do ministro Flávio Dino suspendeu a discussão. A análise do caso de Mendonça também aguarda a conclusão da questão de ordem.



Na disputa presidencial, o escritor Augusto Cury (Avante) permanece em terceiro lugar, com 6%, seguido pelo ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, o influenciador Renan Santos (Missão), com 3%, e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), com 2%. Todos mantiveram os porcentuais registrados no levantamento anterior.



A ativista Samara Martins (UP) e o jornalista Rui Costa Pimenta (PCO) também ficaram estáveis, com 1% cada. O economista Edmilson Costa (PCB) e a advogada Clariana Barão (DC) recuaram de 1% para zero. O professor Hertz Dias (PSTU) e o veterinário Wilson Grassi (Democrata) permaneceram em zero.



Os eleitores que declararam voto em branco, nulo ou em nenhum candidato continuam somando 6%. Os indecisos oscilaram um ponto para baixo, de 4% para 3%. A pesquisa é estimulada, modalidade em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.



Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio, os dois mantiveram os porcentuais do levantamento divulgado no dia 11: o petista tem 46%, e o senador, 44%, também em situação de empate técnico. É o primeiro levantamento do instituto divulgado após a sessão conturbada do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes.Em relação à pesquisa divulgada no dia 11, Lula manteve seu porcentual e Flávio oscilou um ponto para cima, de 35% para 36%. A distância entre os dois passou de quatro para três pontos porcentuais. Eles seguem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O levantamento foi encomendado pela TV Globo e pelo jornalFolha de S.Paulo.O instituto foi a campo nos dias 15 e 16 de setembro, abrangendo o dia da sessão e o seguinte. Na sessão de terça-feira, 15, os ministros começaram a analisar uma questão de ordem sobre a possibilidade de examinar conjuntamente os casos envolvendo Moraes e André Mendonça.O placar ficou em 4 a 3 pela manutenção das análises separadas, mas um pedido de vista do ministro Flávio Dino suspendeu a discussão. A análise do caso de Mendonça também aguarda a conclusão da questão de ordem.Na disputa presidencial, o escritor Augusto Cury (Avante) permanece em terceiro lugar, com 6%, seguido pelo ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, o influenciador Renan Santos (Missão), com 3%, e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), com 2%. Todos mantiveram os porcentuais registrados no levantamento anterior.A ativista Samara Martins (UP) e o jornalista Rui Costa Pimenta (PCO) também ficaram estáveis, com 1% cada. O economista Edmilson Costa (PCB) e a advogada Clariana Barão (DC) recuaram de 1% para zero. O professor Hertz Dias (PSTU) e o veterinário Wilson Grassi (Democrata) permaneceram em zero.Os eleitores que declararam voto em branco, nulo ou em nenhum candidato continuam somando 6%. Os indecisos oscilaram um ponto para baixo, de 4% para 3%. A pesquisa é estimulada, modalidade em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio, os dois mantiveram os porcentuais do levantamento divulgado no dia 11: o petista tem 46%, e o senador, 44%, também em situação de empate técnico.

A pesquisa mostra que 76% dos eleitores dizem estar totalmente decididos sobre seu voto para a Presidência da República, enquanto 24% afirmam que ainda podem mudar de escolha



O levantamento ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais nos dias 15 e 16 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-04029/2026.



O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais. O nível de confiança é de 95%, e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04029/2026.