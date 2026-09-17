Lula deu entrevista à Rádio Itatiaia, em Minas Gerais, nesta quinta-feira - AFP / Reprodução

Lula deu entrevista à Rádio Itatiaia, em Minas Gerais, nesta quinta-feiraAFP / Reprodução

Publicado 17/09/2026 17:11 | Atualizado 17/09/2026 19:07

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o processo eleitoral brasileiro nesta quinta-feira, 17, e o comparou com o modelo dos Estados Unidos (EUA). Em entrevista à Rádio Itatiaia, em Montes Claros (MG), o petista mencionou o presidente americano, Donald Trump, ao dizer que o republicano não precisaria aguardar um longo período para saber o resultado do pleito em seu país caso seguisse o formato brasileiro.

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"As eleições são nossas, nós temos o processo eleitoral mais seguro do mundo. O Trump, se tivesse utilizado o processo brasileiro, não teria o problema de ficar esperando vários dias para saber o resultado eleitoral. Aqui, terminou as eleições às 18 horas, às 20 horas nós já sabemos o resultado eleitoral", destacou.



Lula também fez um convite para que delegações estrangeiras acompanhem as eleições brasileiras e sugeriu que, dessa forma, talvez seja possível "introduzir o voto eletrônico em todos os países do mundo, e aí, quem sabe, parar com toda a bandalheira eleitoral no mundo".



Em outro momento da entrevista, o petista afirmou ainda que o Brasil não admitirá ingerência de outros países nos assuntos nacionais: "O Brasil não se curvará à arrogância de nenhum presidente de um país do mundo. O Brasil vai fazer aquilo que é de interesse do povo brasileiro. A nossa soberania, a nossa democracia é intocável. Aqui ninguém põe a mão. E o Trump sabe disso, eu já falei com ele três vezes". "As eleições são nossas, nós temos o processo eleitoral mais seguro do mundo. O Trump, se tivesse utilizado o processo brasileiro, não teria o problema de ficar esperando vários dias para saber o resultado eleitoral. Aqui, terminou as eleições às 18 horas, às 20 horas nós já sabemos o resultado eleitoral", destacou.Lula também fez um convite para que delegações estrangeiras acompanhem as eleições brasileiras e sugeriu que, dessa forma, talvez seja possível "introduzir o voto eletrônico em todos os países do mundo, e aí, quem sabe, parar com toda a bandalheira eleitoral no mundo".Em outro momento da entrevista, o petista afirmou ainda que o Brasil não admitirá ingerência de outros países nos assuntos nacionais: "O Brasil não se curvará à arrogância de nenhum presidente de um país do mundo. O Brasil vai fazer aquilo que é de interesse do povo brasileiro. A nossa soberania, a nossa democracia é intocável. Aqui ninguém põe a mão. E o Trump sabe disso, eu já falei com ele três vezes".

Visita ao complexo Industrial da Eurofarma

Lula também visitou o complexo Industrial da Eurofarma nesta quinta-feira durante sua agenda em Montes Claros (MG). Ele anunciou que canetas emagrecedoras serão distribuídas gratuitamente para pacientes com obesidade. O presidente, porém, não indicou quando a iniciativa passará a valer, nem mesmo se será neste ou em um eventual quarto mandato.

"Essa canetinha vai ser utilizada para cuidar, de graça, para as pessoas que tenham obesidade. Quando o médico detectar que um homem ou uma mulher tem problema de se curar", disse o petista durante uma visita ao Complexo Industrial da Eurofarma.



Durante o discurso no Norte de Minas, Lula afirmou também que os minerais críticos e as terras raras serão um "passaporte para o futuro do povo brasileiro". Ao destacar a sanção da política nacional, feita nesta quarta-feira, 16, o presidente disse que o conselho especial montado na Presidência será feito para impedir que chineses e americanos dominem as matérias-primas brasileiras



"Acreditem, esse País não tem retorno, é daqui para frente. A gente vai fazer esse País se transformar, nos próximos 10 anos, em um País altamente desenvolvido. Chega de ficar olhando para Xangai, chega de ficar olhando para o Vale do Silício. Vamos olhar para nós", disse Lula.



Lula também relatou críticas sofridas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), dizendo que ele é historicamente atacado pela iniciativa privada e pela imprensa. "Nunca levaram em conta quantas pessoas o SUS salvava, só anunciavam as pessoas que morriam para criar uma imagem negativa", declarou.



Lula agora vai se encaminhar para um comício ao lado do candidato dele ao governo de Minas, Patrus Ananias (PT), em Montes Claros. Também estarão presentes as candidatas ao Senado apoiadas por ele: Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (PSOL)