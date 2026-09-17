Lula declarou também que, caso reeleito, vai continuar dando reajuste de salário mínimo aos aposentados - Redes sociais / Reprodução

Lula declarou também que, caso reeleito, vai continuar dando reajuste de salário mínimo aos aposentadosRedes sociais / Reprodução

Publicado 17/09/2026 17:32

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em entrevista para a Rádio Itatiaia nesta quinta-feira, 17, que o Bolsa Família é o melhor programa social criado no mundo e que, para extingui-lo, é preciso haver um crescimento da economia, da taxa de emprego e investimentos na educação. A declaração foi feita horas depois da assinatura do reajuste de 15% no programa , a 17 dias do primeiro turno das eleições.

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"Vamos continuar mantendo o Bolsa Família, sonhando que, um dia, não se precise mais. Para isso, a economia vai ter que crescer, vamos ter que gerar empregos de qualidade e continuar investir em educação. Mas, enquanto precisar, no meu governo vai ter", disse Lula.



O presidente declarou também que, caso reeleito, vai continuar dando reajuste de salário mínimo aos aposentados. Ele disse ainda que, nos dois primeiros mandatos, comprovou que o aumento do mínimo não é um fator que causa inflação.



"Ninguém vai fazer o pobre pagar o preço de qualquer ajuste fiscal. Sempre que se fala em ajuste fiscal, é o pobre que paga. No meu governo não é assim", declarou.

"Vamos continuar mantendo o Bolsa Família, sonhando que, um dia, não se precise mais. Para isso, a economia vai ter que crescer, vamos ter que gerar empregos de qualidade e continuar investir em educação. Mas, enquanto precisar, no meu governo vai ter", disse Lula.O presidente declarou também que, caso reeleito, vai continuar dando reajuste de salário mínimo aos aposentados. Ele disse ainda que, nos dois primeiros mandatos, comprovou que o aumento do mínimo não é um fator que causa inflação."Ninguém vai fazer o pobre pagar o preço de qualquer ajuste fiscal. Sempre que se fala em ajuste fiscal, é o pobre que paga. No meu governo não é assim", declarou.

2º turno

Sobre a campanha, Lula diz que trabalha para uma vitória em primeiro turno na eleição presidencial. Porém, o petista reconheceu que nunca conseguiu o feito e declarou que vai procurar candidatos de terceira via caso a definição fique para 25 de outubro.



"Acho que pode ser decidida no primeiro turno, eu trabalho para isso. Mas, eu nunca ganhei eleição no primeiro turno. Primeiro ou segundo turno, nós ganharemos", declarou o presidente.



Na entrevista, Lula reforçou confiança na vitória. Questionado sobre as pesquisas de intenção de voto que mostram um crescimento do senador Flávio Bolsonaro (PL), o presidente disse que nunca foi de ficar "debruçado em pesquisas". O petista diz que a "certeza" do quarto mandato está no reconhecimento do povo de nunca haver tantos investimentos em políticas sociais.



"Tenho certeza que vou ganhar as eleições. Vou ganhar porque vai ter o dia em que o povo vai decidir o Brasil que ele quer. Vão fazer uma avaliação do que aconteceu na vida dele nos meus anos de governo e o que o outro está prometendo para o povo", declarou Lula.