Lula declarou também que, caso reeleito, vai continuar dando reajuste de salário mínimo aos aposentadosRedes sociais / Reprodução
"Vamos continuar mantendo o Bolsa Família, sonhando que, um dia, não se precise mais. Para isso, a economia vai ter que crescer, vamos ter que gerar empregos de qualidade e continuar investir em educação. Mas, enquanto precisar, no meu governo vai ter", disse Lula.
O presidente declarou também que, caso reeleito, vai continuar dando reajuste de salário mínimo aos aposentados. Ele disse ainda que, nos dois primeiros mandatos, comprovou que o aumento do mínimo não é um fator que causa inflação.
"Ninguém vai fazer o pobre pagar o preço de qualquer ajuste fiscal. Sempre que se fala em ajuste fiscal, é o pobre que paga. No meu governo não é assim", declarou.
2º turno
"Acho que pode ser decidida no primeiro turno, eu trabalho para isso. Mas, eu nunca ganhei eleição no primeiro turno. Primeiro ou segundo turno, nós ganharemos", declarou o presidente.
Na entrevista, Lula reforçou confiança na vitória. Questionado sobre as pesquisas de intenção de voto que mostram um crescimento do senador Flávio Bolsonaro (PL), o presidente disse que nunca foi de ficar "debruçado em pesquisas". O petista diz que a "certeza" do quarto mandato está no reconhecimento do povo de nunca haver tantos investimentos em políticas sociais.
"Tenho certeza que vou ganhar as eleições. Vou ganhar porque vai ter o dia em que o povo vai decidir o Brasil que ele quer. Vão fazer uma avaliação do que aconteceu na vida dele nos meus anos de governo e o que o outro está prometendo para o povo", declarou Lula.
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