Empresa vinculada a ACM Neto teria recebido R$ 3,6 milhões do Banco Master - Reprodução

Empresa vinculada a ACM Neto teria recebido R$ 3,6 milhões do Banco MasterReprodução

Publicado 17/09/2026 12:32





Na petição, à qual o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) teve acesso, a federação solicita o levantamento do sigilo dos inquéritos 5.050 e 5.070 e de petições correlatas. O documento também pede que o Ministério Público Federal (MPF) seja intimado a se manifestar no prazo de 24 horas.



O requerimento é apresentado pela federação, por meio de seu representante legal, Tássio de Santos Brito, e pelo deputado federal Jorge Solla (PT-BA), candidato à reeleição.



Os partidos alegam que Fachin determinou a publicidade integral dos procedimentos da Compliance Zero, mas que o relator da operação, ministro André Mendonça, manteve sob sigilo os autos relacionados a ACM Neto e ao presidente do União Brasil, Antonio Rueda.



"Manter a restrição de publicidade viola a transparência... e seguirá comprometendo a normalidade e a legitimidade da eleição", afirma a petição.



O documento sustenta que o próprio Mendonça reconheceu a existência de investigações envolvendo Neto e Rueda ao afirmar que a divulgação de um relatório de inteligência da Polícia Federal pelo ministro Alexandre de Moraes teria frustrado possíveis diligências. Para os partidos, esse argumento afastaria a justificativa de preservação do sigilo para proteger medidas investigativas.



A federação também aponta "tratamento desigual" entre as apurações relacionadas a ACM Neto e as que envolvem o senador Jaques Wagner (PT-BA), candidato à reeleição. Segundo o documento, decisões, buscas, bloqueios patrimoniais e outros elementos da investigação sobre Wagner foram tornados públicos, enquanto os procedimentos relacionados ao candidato do União Brasil continuaram sob sigilo.



"O que se observa no caso em exame é a aplicação seletiva e discriminatória do sigilo", dizem os autores. Eles argumentam que a diferença de tratamento pode interferir na disputa eleitoral baiana ao expor integrantes de um grupo político enquanto preserva informações relacionadas a adversários.



A petição menciona relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) segundo o qual uma empresa vinculada a ACM Neto recebeu R$ 3,6 milhões do Banco Master e da Reag por meio de 52 transferências realizadas entre junho de 2023 e maio de 2024.



O requerimento também cita a proposta de delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro, posteriormente rejeitada pela PF e pela PGR, na qual ele atribuiu a Neto e Rueda o recebimento de comissões de 10% sobre aportes de fundos de previdência no Banco Master. Segundo o relato de Vorcaro, os valores poderiam chegar a R$ 200 milhões.



ACM Neto já negou irregularidades relacionadas ao Banco Master e classificou as acusações de Vorcaro como "fantasiosas e mentirosas", informando ainda que se colocou formalmente à disposição do STF para eventuais esclarecimentos. A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, pediu ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin , acesso aos autos das investigações que envolvem o candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) no âmbito da Operação Compliance Zero, que apura irregularidades relacionadas ao Banco Master.Na petição, à qual o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) teve acesso, a federação solicita o levantamento do sigilo dos inquéritos 5.050 e 5.070 e de petições correlatas. O documento também pede que o Ministério Público Federal (MPF) seja intimado a se manifestar no prazo de 24 horas.O requerimento é apresentado pela federação, por meio de seu representante legal, Tássio de Santos Brito, e pelo deputado federal Jorge Solla (PT-BA), candidato à reeleição.Os partidos alegam que Fachin determinou a publicidade integral dos procedimentos da Compliance Zero, mas que o relator da operação, ministro André Mendonça, manteve sob sigilo os autos relacionados a ACM Neto e ao presidente do União Brasil, Antonio Rueda."Manter a restrição de publicidade viola a transparência... e seguirá comprometendo a normalidade e a legitimidade da eleição", afirma a petição.O documento sustenta que o próprio Mendonça reconheceu a existência de investigações envolvendo Neto e Rueda ao afirmar que a divulgação de um relatório de inteligência da Polícia Federal pelo ministro Alexandre de Moraes teria frustrado possíveis diligências. Para os partidos, esse argumento afastaria a justificativa de preservação do sigilo para proteger medidas investigativas.A federação também aponta "tratamento desigual" entre as apurações relacionadas a ACM Neto e as que envolvem o senador Jaques Wagner (PT-BA), candidato à reeleição. Segundo o documento, decisões, buscas, bloqueios patrimoniais e outros elementos da investigação sobre Wagner foram tornados públicos, enquanto os procedimentos relacionados ao candidato do União Brasil continuaram sob sigilo."O que se observa no caso em exame é a aplicação seletiva e discriminatória do sigilo", dizem os autores. Eles argumentam que a diferença de tratamento pode interferir na disputa eleitoral baiana ao expor integrantes de um grupo político enquanto preserva informações relacionadas a adversários.A petição menciona relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) segundo o qual uma empresa vinculada a ACM Neto recebeu R$ 3,6 milhões do Banco Master e da Reag por meio de 52 transferências realizadas entre junho de 2023 e maio de 2024.O requerimento também cita a proposta de delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro, posteriormente rejeitada pela PF e pela PGR, na qual ele atribuiu a Neto e Rueda o recebimento de comissões de 10% sobre aportes de fundos de previdência no Banco Master. Segundo o relato de Vorcaro, os valores poderiam chegar a R$ 200 milhões.ACM Neto já negou irregularidades relacionadas ao Banco Master e classificou as acusações de Vorcaro como "fantasiosas e mentirosas", informando ainda que se colocou formalmente à disposição do STF para eventuais esclarecimentos.

Nunes Marques veta ACM Neto como alvo de buscas em operação da PF

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira, uma nova fase da Operação Overclean para apurar suspeitas de desvios em contratos da Educação da Prefeitura de Belo Horizonte. Os investigadores solicitaram buscas contra o candidato do União Brasil ao governo da Bahia, ACM Neto, mas a ação foi vetada pelo ministro Nunes Marques. O candidato ainda não se manifestou.



A operação foi solicitada pela PF em janeiro, mas o ministro só proferiu autorização nas últimas semanas. São alvos Bruno Barral, o empresário Marcos Moura e outros suspeitos. O Estadão busca contato com os citados.



A 10ª fase da Operação Overclean apura possível atuação de organização criminosa em contratações realizadas no âmbito da secretaria municipal de Educação de Belo Horizonte, entre os anos de 2024 e 2025. "Apuram-se indícios de direcionamento de procedimentos para o fornecimento de serviços e de materiais didáticos", informou a Polícia Federal.



A ação cumpre 24 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, na Bahia, em São Paulo, no Tocantins, no Paraná e no Espírito Santo.



Entre os procedimentos analisados, ao menos três resultaram em contratos que, somados, ultrapassam R$ 80 milhões. Outros processos de contratação também são objeto da investigação.