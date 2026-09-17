Gilmar disse que sessão foi designada após entendimento direto entre a Presidência da Turma e o relatorAntônio Augusto / STF
Gilmar disse que a sessão foi designada após entendimento direto entre a Presidência da Turma e o relator, sem prévia comunicação a uma parte dos integrantes do colegiado. Além de Fux, Mendonça e Gilmar, também compõem o colegiado os ministros Kássio Nunes Marques e Dias Toffoli. No ofício, o ministro descreveu a seguinte cronologia:
- 8h43 - é lançada no andamento processual a decisão que afasta Andrei Rodrigues do cargo;
- 8h50 - Gilmar Mendes toma conhecimento da decisão pela imprensa;
- 9h29 - Mendonça inclui a decisão em pauta para referendo;
- 9h38 - Secretaria da Segunda Turma comunica ao gabinete a convocação de sessão virtual extraordinária para às 10h;
- 10h - Gilmar pede vista;
- 10h04 e 10h06 - Fux e Nunes Marques adiantam voto acompanhando Mendonça.
"Em pouco mais de uma hora, uma decisão de tamanha gravidade institucional, que afastou de suas funções o Diretor-Geral e o Diretor de Inteligência Policial da Polícia Federal e que tensiona a separação de poderes, foi proferida, divulgada pela imprensa, pautada para referendo e submetida a julgamento virtual, sem que se possibilitasse à totalidade dos integrantes do colegiado o integral conhecimento dos fatos e a adequada reflexão jurídica a seu respeito", apontou Gilmar.
Gilmar destacou ainda que a Segunda Turma é "colegiado de cinco membros, à frente do qual está um Presidente eleito entre os pares para coordenar os trabalhos mediante diálogo com todos os integrantes, sem inclinação por qualquer deles".
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