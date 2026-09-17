Flávio Bolsonaro participou de comício em Vitória da Conquista, na BahiaRedes sociais / Reprodução
"Não caiam em mais uma promessa da campanha, porque Lula age no desespero, acabou de fazer um decreto mesmo sabendo que é ilegal e que é proibido durante as eleições. Fez uma coisa que não fez em quatro anos de governo, faltando 17 dias para as eleições", declarou o candidato do PL, durante comício em Vitória da Conquista (BA). "Ele acha que vai enganar alguém com o reajuste do Bolsa Família. Ele sabe que isso não pode. Mas é o desespero, porque sabe que está perdendo", continuou.
O governo Lula anunciou nesta quinta-feira que reajustará o benefício em 15%. Segundo o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, o custo é de R$ 5,8 bilhões neste ano, a partir de outubro, e de R$ 22 bilhões em 2027. Todo o impacto seria absorvido pelo espaço fiscal existente em ambos os exercícios.
Com o aumento linear aos benefícios dentro do Bolsa Família, o piso dos pagamentos sai de R$ 600 para R$ 691, com a média dos benefícios saindo de R$ 691 para R$ 777. A alta foi justificada por Moretti pela previsão legal de dar reajuste inflacionário aos beneficiários, seguindo ele, o INPC desde o inicio do programa até agosto foi de 15,04%.
Em 2022, a 100 dias do primeiro turno, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) promoveu um aumento de R$ 400 para R$ 600 no Auxílio Brasil, como foi rebatizado o Bolsa Família.
Flávio Bolsonaro sobe tom e chama Lula de 'pinguço incompetente e ladrão'
Em fevereiro, Flávio já havia comparado Lula a um "Opala velho, que bebe para caramba". As menções de Flávio a um suposto hábito de consumir bebidas alcoólicas, no entanto, não têm sido frequentes.
A subida de tom vem no mesmo dia em que o governo Lula anunciou um reajuste de 15% no Bolsa Família.
No mesmo discurso, o senador classificou a medida como "proibida" e "ilegal".
"Não caiam em mais uma promessa da campanha, porque Lula age no desespero, acabou de fazer um decreto mesmo sabendo que é ilegal e que é proibido durante as eleições. Fez uma coisa que não fez em quatro anos de governo, faltando 17 dias para as eleições", afirmou o candidato do PL.