No segundo turno, a pesquisa do Datafolha mostra que Lula tem 41% e Flávio 49% da intenção dos votos - AFP

No segundo turno, a pesquisa do Datafolha mostra que Lula tem 41% e Flávio 49% da intenção dos votosAFP

Publicado 13/09/2026 12:40

A pesquisa Datafolha , divulgada no último sábado (12), mostra o cenário dos eleitores do estado do Rio de Janeiro para a Presidência da República. O levantamento foi solicitado pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo.

1º turno

No cenário estimulado de primeiro turno, Flávio Bolsonaro (PL) lidera com 39% das intenções de voto (eram 41% em agosto), seguido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que soma 35% (eram 36%). O escritor Augusto Cury (Avante) registra 5% (eram 2%), à frente de Renan Santos (Missão), com 4% (eram 3%), e Ronaldo Caiado (PSD), que tem 3% (eram 2%). Romeu Zema (Novo) pontua com 2% (mesmo índice da sondagem anterior), enquanto Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Samara Martins (UP) aparecem com 1% cada (ambos com 1% em agosto).

Já Clariana Barão (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO) não pontuaram nesta rodada (tinham 1% cada), assim como Edmilson Costa (PCB), que permaneceu zerado, e Hertz Dias (PSTU), que também não pontuou (o nome constava no questionário anterior, mas não havia sido citado). Votos em branco, nulos ou nenhum somam 7% (eram 8%), enquanto os indecisos representam 3% (eram 3%).

Pablo Marçal

A pesquisa simulou dois cenários no primeiro turno. Um deles com Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível pela Justiça Eleitoral e aguarda uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre poder concorrer. Segundo o instituto, porém, a inclusão do empresário não altera de forma significativa o quadro geral.

No cenário estimulado, Flávio Bolsonaro (PL) aparece na frente com 39% das intenções de voto (tinha 38% em agosto), enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 35% (eram 37%). O escritor Augusto Cury (Avante) alcança 5% (tinha 2%), seguido por Renan Santos (Missão), com 4% (eram 3%), e Ronaldo Caiado (PSD), que soma 3% (eram 2%). Romeu Zema (Novo) tem 2% (repetindo o índice anterior), à frente de Pablo Marçal (PRTB), com 1% (eram 2%), e Samara Martins (UP), também com 1% (estável).

Já Edmilson Costa (PCB) e Veterinário Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram nesta rodada (ambos tinham 1%), assim como Clariana Barão (DC) e Rui Costa Pimenta (PCO), que permaneceram em 0%, e Hertz Dias (PSTU), cujo nome constava na pesquisa, mas não recebeu menções. Os que declaram voto em branco, nulo ou nenhum somam 7% (eram 8%), e os indecisos são 3% (eram 2%).

2º turno

A primeira simulação foi feita por Flávio Bolsonaro x Lula:



- Flávio Bolsonaro (PL): pontuou 49%, sem alteração comparado ao mês anterior.

- Lula (PT): 41%, 1% a mais do que no mês anteior.

- Em branco/nulo/nenhum: 8%, 2% a menos do que no mês anterior.

- Indecisos: 2%, 1% a menos que no mes anterior.

Aprovação do governo Lula

- Aprovam: 39%, 1% a menos que no mês anterior.

- Desaprovam: 57%, 1% a mais que no mês anterior.

- Não sabem: 4%, sem alteração comparado ao mês anterior.

Avaliação do presidente do presidente Lula

- Ruim/péssimo: 50%, 2% a menos que no mês anterior.

- Ótimo/bom: 27%, sem alteração comparado ao mês anterior

- Regular: 23%, sem alteração comparado ao mês anterior.

- Não sabe: 1%, sem alteração comparado ao mês anterior.

Foram entrevistadas 1.204 pessoas entre os dias 8 a 10 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro da pesquisa é RJ-09217/2026 e BR-06361/2026.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro