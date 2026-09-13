PF formalizou a apreensão de 26 conjuntos de armas e muniçõesLúcio Bernardo Jr / Agência Brasília
A PF formalizou a apreensão de 26 conjuntos de armas e munições com Paulo Henrique, incluindo 16 pistolas, cinco fuzis e um revólver. Duas espingardas e malotes lacrados com munições diversas também foram apreendidos.
Os policiais encontraram "dezenas de armas de fogo e de milhares de munições de calibres diversos identificadas no interior do imóvel", um apartamento de alto luxo em Brasília, segundo os documentos.
Paulo Henrique possui registro como (Caçador, Atirador e Colecionador) e era proprietário das armas, de acordo com a PF.
Segundo a investigação, a fraude entre o Banco Master e o BRB somou aproximadamente R$ 17 bilhões. O BRB comprou créditos podres do Master e tentou comprar o banco de Daniel Vorcaro. Paulo Henrique é acusado de receber uma propina de R$ 146 milhões em imóveis. Os dois estão presos.