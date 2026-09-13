Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD) são os principais nomes na disputa presidencial - Reprodução

Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Augusto Cury (Avante) e Ronaldo Caiado (PSD) são os principais nomes na disputa presidencialReprodução

Publicado 13/09/2026 18:43 | Atualizado 13/09/2026 18:53





>> Veja como foi o fim de semana dos presidenciáveis: A agenda dos candidatos à Presidência da República neste fim de semana incluiu atos de campanha, caminhadas, reuniões, entrevistas e gravações para programas de televisão. Entre os temas abordados estiveram as investigações envolvendo o Banco Master, a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) , segurança pública, combate à corrupção e propostas para jovens.



Luiz Inácio Lula da Silva (PT)



Em Curitiba, no sábado (12), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal (STF) pelo vazamento seletivo de investigações com fins eleitoreiros. Ele também comentou o levantamento do sigilo de processos relacionados ao Banco Master.



"Eu pedi pra liberar todo o processo, vamos deixar nu pra saber quem é que está por trás disso", afirmou. "Vamos deixar às claras, para ver quem é ladrão e corrupto nesse país. Estou feliz que o povo brasileiro vai saber a verdade", completou.



O presidente também citou reportagens sobre a relação entre empresas do candidato Flávio Bolsonaro (PL) e Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", investigado por participação em fraudes contra aposentados e pensionistas.



No ato, Lula também destacou ações de combate à corrupção em seu governo e citou as investigações sobre fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).



"Nós descobrimos a quadrilha, vários deles já estão na cadeia, já apreendemos R$ 6 bilhões de patrimônio deles e já devolvemos R$ 3,5 bilhões aos aposentados. Todos receberam de volta", afirmou.



No domingo (13), Lula não teve agenda pública durante o dia. Às 18h, participou de uma reunião online com militantes e comunicadores, encerrando o "Dia 13 com Lula", mobilização de apoiadores realizada em diferentes partes do país.





Augusto Cury (Avante)



O candidato Augusto Cury cumpriu agenda em São Paulo no sábado (12) e no domingo (13). No sábado, esteve em Barueri e se reuniu com médicos.



No domingo, caminhou pelo Mercado Municipal de São Paulo, no centro da capital, onde apresentou propostas a comerciantes e frequentadores. Vestido com uma camiseta com os dizeres "Nem Picanha, nem fuzil", Cury criticou casos de corrupção e os recentes acontecimentos envolvendo o STF.



O candidato, que é médico psiquiatra, afirmou que a política brasileira "parece um manicômio" e se apresentou como alternativa à chamada "velha política".



"Eu quero ser a transição", afirmou, ao defender medidas de apoio a famílias endividadas.



À tarde, Cury gravou programas de televisão e, no início da noite, participou de evento para jovens no Autódromo de Interlagos.





Clariana Barão (DC)



A candidata Clariana Barão não teve compromissos oficiais de campanha neste domingo (13).





Edmilson Costa (PCB)



Não houve informação de agenda pública do candidato neste fim de semana.





Flávio Bolsonaro (PL)



O candidato Flávio Bolsonaro cumpriu agenda no sábado (12) em Cabo Frio, Magé, Campos dos Goytacazes e Itaperuna, no Rio de Janeiro. Durante os atos, deu destaque a propostas voltadas aos jovens, como a possibilidade de obter carteira de motorista a partir dos 16 anos, programas de empreendedorismo e redução da maioridade penal em determinados casos.



"Aqueles vagabundinhos que se escondem atrás da idade para cometer crimes bárbaros, vão pagar, vão ficar presos", afirmou, em vídeo publicado nas redes sociais.



Em Cabo Frio, o candidato defendeu a flexibilização de regras ambientais para facilitar a instalação de grandes empreendimentos, que, segundo ele, poderiam estimular o turismo e a geração de empregos.



Flávio também disse que, caso eleito, indicará para o STF "homens e mulheres contra o aborto, contra as drogas e que respeitem a Constituição". Ele voltou a defender medidas como o perdão aos condenados pela tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023, o aumento de penas para crimes violentos e a castração química de condenados por estupro e abuso de mulheres e crianças.



A agenda prevista para domingo (13), em cidades do interior de São Paulo, foi cancelada em razão das fortes chuvas na região.





Hertz Dias (PSTU)



O candidato Hertz Dias não teve agenda pública de campanha neste domingo (13).



No sábado (12), esteve em Jaboatão dos Guararapes (PE), onde concedeu entrevista à rádio Projeção FM e participou de panfletagem.





Renan Santos (Missão)



Não houve informação de agenda pública do candidato no fim de semana.





Ronaldo Caiado (PSD)



Depois de três dias afastado da campanha, o candidato Ronaldo Caiado deixou neste domingo (13) o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde estava internado desde quinta-feira (10). O governador de Goiás foi diagnosticado com pneumonia.





Rui Costa Pimenta (PCO)



Não houve divulgação de agenda pública do candidato neste fim de semana.





Romeu Zema (Novo)



Não houve informação de agenda pública do candidato neste fim de semana.





Samara Martins (UP)



Não houve informação de agenda pública da candidata neste fim de semana.





Wilson Grassi (Democrata)



O candidato Wilson Grassi realizou reunião com a equipe de planejamento neste domingo (13), em São Paulo.





