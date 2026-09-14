Candidatos oscilam dentro da margem de erro em levantamento - Reprodução

Candidatos oscilam dentro da margem de erro em levantamentoReprodução

Publicado 14/09/2026 10:48





Em relação ao levantamento da semana passada, quando ambos tinham 41%, Flávio oscilou um ponto porcentual para cima e Lula, um ponto para baixo. As duas variações estão dentro da margem de erro.



A sequência de pesquisas do instituto mostra uma redução da vantagem que o petista mantinha sobre o adversário. Em 26 de julho, Lula tinha 45%, ante 37% de Flávio, uma diferença de oito pontos porcentuais. No levantamento que antecedeu o empate numérico da semana passada, o presidente aparecia com 42%, contra 41% do senador. senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma simulação de segundo turno pela primeira vez durante a campanha, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 14. Flávio tem 42% das intenções de voto, enquanto Lula registra 40%. Os dois permanecem tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.Em relação ao levantamento da semana passada, quando ambos tinham 41%, Flávio oscilou um ponto porcentual para cima e Lula, um ponto para baixo. As duas variações estão dentro da margem de erro.A sequência de pesquisas do instituto mostra uma redução da vantagem que o petista mantinha sobre o adversário. Em 26 de julho, Lula tinha 45%, ante 37% de Flávio, uma diferença de oito pontos porcentuais. No levantamento que antecedeu o empate numérico da semana passada, o presidente aparecia com 42%, contra 41% do senador.

Contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, a pesquisa ouviu presencialmente 2.004 eleitores entre 10 e 13 de setembro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03607/2026.

Primeiro turno

Já no primeiro turno, a pesquisa revela que Lula tem 36% das intenções, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 31%.

O petista manteve o porcentual da semana passada, e Flávio oscilou dois pontos porcentuais para cima, dentro da margem de erro. A distância entre os dois passou de sete para cinco pontos



O psiquiatra Augusto Cury (Avante) oscilou de 8% para 7% e permanece na terceira posição. Ele acumula duas quedas numéricas consecutivas desde que atingiu 10% no início de setembro.



O influenciador Renan Santos (Missão) e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado passaram de 3% para 4% cada. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) oscilou de 2% para 1%. Todas essas variações em relação ao levantamento anterior estão dentro da margem de erro.



Rejeição

Flávio Bolsonaro e Lula têm são os candidatos à Presidência com maior rejeição, segundo pesquisa Quaest. Para cada um deles, 55% dos eleitores afirmam que não votariam de jeito nenhum.



A rejeição de Lula oscilou de 53% para 55% em relação ao levantamento da semana passada, dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais. Flávio manteve os 55% registrados nas duas rodadas anteriores.



O porcentual dos que dizem que poderiam votar no presidente passou de 44% para 45%. No caso de Flávio, o potencial de voto foi de 40% para 43%, enquanto o desconhecimento recuou de 5% para 2%. Lula é conhecido por todos os entrevistados.



Ronaldo Caiado (PSD) tem rejeição de 42%, seguido por Romeu Zema (Novo), com 40%; Renan Santos (Missão), com 30%; e Augusto Cury (Avante), com 26%.



Entre os eleitores que se identificam como independentes, Lula e Flávio também empatam em rejeição, com 63% cada. Nesse grupo, 37% dizem que poderiam votar no petista e 33%, no senador.



No recorte religioso, a rejeição de Lula é de 69% entre os evangélicos e de 47% entre os católicos. Flávio é rejeitado por 44% dos evangélicos e 59% dos católicos.



Regionalmente, 63% dos eleitores do Sul e 60% dos do Sudeste afirmam que não votariam em Lula. No Nordeste, o índice é de 40% A rejeição de Flávio é de 60% no Nordeste, 54% no Centro-Oeste e no Norte, analisados conjuntamente, 53% no Sudeste e 49% no Sul.