Renan Santos afirmou que 'não dá pra aceitar ordens advindas de ministros do STF que servem a escândalo de corrupção' - Reprodução / Google Street View

Renan Santos afirmou que 'não dá pra aceitar ordens advindas de ministros do STF que servem a escândalo de corrupção'Reprodução / Google Street View

Publicado 14/09/2026 21:07

A campanha do candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal (STF) e cobrou uma reação da Corte à crise envolvendo ministros. Em entrevista à Mathias TV nesta segunda-feira, 14, o presidenciável afirmou que "não dá pra aceitar ordens advindas de ministros do STF que servem a escândalo de corrupção, que servem basicamente a uma quadrilha".

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Ele voltou a dizer que a decisão considerada ilegal não deve ser cumprida. "A decisão que é fruto da árvore envenenada não se aceita", afirmou. Em seguida, ele cobrou uma reação à crise que envolve ministros do STF. "Ou quem hoje ocupa as posições institucionais toma uma decisão ou a República vai começar a quebrar por dentro", disse.



Durante coletiva de imprensa, o candidato afirmou que "a operação que acontece no STF é uma operação de blindagem geral, de salvação geral, que inclui o próprio Vorcaro, que inclui a turma do Lula, que inclui a turma do Flávio Bolsonaro.



Ele voltou a cobrar uma atuação do STF no julgamento marcado para esta terça-feira, 15, que analisará a abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes: "Se isso terminar em pizza, se isso terminar em nada, nós temos uma eleição que vai ser suspeita", disse. "O Brasil precisa saber o que aconteceu nesse caso. Os ministros precisam ser afastados", defendeu.



O candidato também voltou a criticar o seu adversário Flávio Bolsonaro (PL) e afirmou que "a campanha do Flávio está comemorando que a população não está falando do caso Dark Horse com ele, ou seja, é uma candidatura que consiste em torcer para que as pessoas vejam que eles são corruptos e não façam nada sobre isso", disse. Ele voltou a dizer que a decisão considerada ilegal não deve ser cumprida. "A decisão que é fruto da árvore envenenada não se aceita", afirmou. Em seguida, ele cobrou uma reação à crise que envolve ministros do STF. "Ou quem hoje ocupa as posições institucionais toma uma decisão ou a República vai começar a quebrar por dentro", disse.Durante coletiva de imprensa, o candidato afirmou que "a operação que acontece no STF é uma operação de blindagem geral, de salvação geral, que inclui o próprio Vorcaro, que inclui a turma do Lula, que inclui a turma do Flávio Bolsonaro.Ele voltou a cobrar uma atuação do STF no julgamento marcado para esta terça-feira, 15, que analisará a abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes: "Se isso terminar em pizza, se isso terminar em nada, nós temos uma eleição que vai ser suspeita", disse. "O Brasil precisa saber o que aconteceu nesse caso. Os ministros precisam ser afastados", defendeu.O candidato também voltou a criticar o seu adversário Flávio Bolsonaro (PL) e afirmou que "a campanha do Flávio está comemorando que a população não está falando do caso Dark Horse com ele, ou seja, é uma candidatura que consiste em torcer para que as pessoas vejam que eles são corruptos e não façam nada sobre isso", disse.

Flávio Bolsonaro

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) voltou a defender nesta segunda-feira, 14, o afastamento do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Segundo ele, o julgamento sobre a abertura de inquérito contra o ministro representa um "dia importante".



"Amanhã (terça-feira, 15) será um dos dias mais importantes dos últimos anos no Brasil. É o início de um julgamento que tenho certeza que vai fazer com que o Alexandre de Moraes seja oficialmente investigado com tudo que já veio à tona", declarou a jornalistas, durante visita a Belém (Pará).



"Não há mais nenhuma dúvida que, pelo menos o Supremo, a maioria do Supremo no plenário tem a obrigação de autorizar o início de investigação contra ele. Ele precisa ser afastado", falou.



Flávio voltou a se dizer a favor da retirada de sigilo de outros inquéritos, como o da fake news e o que apura fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social.