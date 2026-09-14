Flávio afirmou que Supremo tem a obrigação de autorizar o início de investigação contra MoraesEvaristo Sa / AFP
"Amanhã (terça-feira, 15) será um dos dias mais importantes dos últimos anos no Brasil. É o início de um julgamento que tenho certeza que vai fazer com que o Alexandre de Moraes seja oficialmente investigado com tudo que já veio à tona", declarou a jornalistas, durante visita a Belém (Pará).
"Não há mais nenhuma dúvida que, pelo menos o Supremo, a maioria do Supremo no plenário tem a obrigação de autorizar o início de investigação contra ele. Ele precisa ser afastado", falou.
Flávio voltou a se dizer a favor da retirada de sigilo de outros inquéritos, como o da fake news e o que apura fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social.
Julgamento
O material foi recuperado do celular apreendido de Vorcaro. As mensagens foram enviadas entre 2023 e 17 de novembro de 2025, dia em que o ex-banqueiro foi preso preventivamente.
Nas mensagens, Vorcaro aparenta compartilhar com Moraes um contrato de R$ 131 milhões do Master com o escritório da advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro. Em outro trecho, o ex-banqueiro busca informações sobre a operação da PF para prendê-lo. As respostas do interlocutor não puderam ser resgatadas, informaram os investigadores.
O relatório veio à tona no início de setembro, quando o sigilo sobre o material foi retirado pelo ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo. O ato desencadeou uma crise sem precedentes na Corte, com embate entre os ministros.
A PGR pediu ao Supremo a anulação do relatório, devido a supostas irregularidades na sua produção. Segundo o órgão, o relator não poderia ter autorizado o avanço das investigações sobre um ministro do Supremo sem ter informado ao plenário previamente.
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