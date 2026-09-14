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"O ex-presidente José Sarney foi admitido na tarde deste domingo (13 na UDI Hospital, com quadro de infecção respiratória (pneumonia). No momento, o paciente encontra-se em condição clínica estável, com pressão arterial sob controle, em ar ambiente e em tratamento com antimicrobianos venosos. Até o presente momento, não há programação de alta hospitalar.", informou em boletim médico o hospital UDI, da Rede D’Or.
Sarney completou 96 anos no último mês de abril. Ele foi eleito vice-presidente da República em 1985. Com a morte do presidente eleito Tancredo Neves, assumiu a Presidência, cargo que exerceu até 1990.
A dupla foi a primeira chapa eleita democraticamente após o fim da ditadura militar. A eleição foi indireta, por meio de um colégio eleitoral formado por deputados federais, senadores e delegados enviados pelas assembleias legislativas de cada Estado.
No ano passado, Sarney participaria de uma cerimônia em Minas Gerais para lembrar os 40 anos da morte de Tancredo, mas cancelou a agenda após ser diagnosticado com covid-19. Ele se recuperou e foi liberado pela equipe médica dias depois.
Uma cirurgia chegou a ser programada para a semana seguinte à alta. Aos 72 anos, Roseana segue em tratamento contra a doença, considerada um dos subtipos mais agressivos de câncer de mama.
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