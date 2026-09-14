Informação nas redes sociais - Reprodução / Redes sociais

Informação nas redes sociaisReprodução / Redes sociais

Publicado 14/09/2026 11:45

O ex-presidente da República José Sarney, de 96 anos, foi internado na tarde do domingo, 13, em um hospital em São Luís, no Maranhão, com quadro de pneumonia. A informação foi divulgada pelo perfil de Sarney nas redes sociais.



"O ex-presidente José Sarney foi admitido na tarde deste domingo (13 na UDI Hospital, com quadro de infecção respiratória (pneumonia). No momento, o paciente encontra-se em condição clínica estável, com pressão arterial sob controle, em ar ambiente e em tratamento com antimicrobianos venosos. Até o presente momento, não há programação de alta hospitalar.", informou em boletim médico o hospital UDI, da Rede D’Or.

Na legenda, o ex-presidente escreveu: "Estou internado para a realização de exames e tratamento de uma pneumonia. Meu estado de saúde é estável e sigo sob acompanhamento médico. Agradeço, com carinho, todas as mensagens, orações e manifestações de amizade que tenho recebido."



Sarney completou 96 anos no último mês de abril. Ele foi eleito vice-presidente da República em 1985. Com a morte do presidente eleito Tancredo Neves, assumiu a Presidência, cargo que exerceu até 1990.



A dupla foi a primeira chapa eleita democraticamente após o fim da ditadura militar. A eleição foi indireta, por meio de um colégio eleitoral formado por deputados federais, senadores e delegados enviados pelas assembleias legislativas de cada Estado.

O pleito marcou a transição para o regime democrático e encerrou um período de mais de duas décadas de governos militares no país. O governo de Sarney também foi marcado pelo processo de redemocratização e pela promulgação da Constituição Federal de 1988.



No ano passado, Sarney participaria de uma cerimônia em Minas Gerais para lembrar os 40 anos da morte de Tancredo, mas cancelou a agenda após ser diagnosticado com covid-19. Ele se recuperou e foi liberado pela equipe médica dias depois.

Filha internada

Em janeiro deste ano, Roseana Sarney (MDB-MA), filha ex-presidente José Sarney, também ficou internada para tratar uma pneumonia. Ela deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no dia 18 de janeiro, e recebeu alta dois dias depois. Na ocasião, a deputada estava em tratamento contra um câncer de mama triplo-negativo e precisou suspender a última sessão de quimioterapia, que estava prevista para 27 de janeiro, por orientação médica.



Uma cirurgia chegou a ser programada para a semana seguinte à alta. Aos 72 anos, Roseana segue em tratamento contra a doença, considerada um dos subtipos mais agressivos de câncer de mama.