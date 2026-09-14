Lula afirmou que quase nenhuma autoridade brasileira entende o real impacto das plataformas de apostas on-line - AFP

Lula afirmou que quase nenhuma autoridade brasileira entende o real impacto das plataformas de apostas on-lineAFP

Publicado 14/09/2026 19:02

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta segunda-feira, 14, que empresas de apostas online são como doenças. O presidente voltou a indicar que o governo vai tomar uma decisão drástica sobre o funcionamento das bets em breve.

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"Estamos tomando decisões e logo logo a gente vai anunciar a decisão que a gente vai tomar em relação a isso porque é uma doença, não é um jogo. É a indução de indução de inocentes a um vício", declarou.



Lula disse também que teve uma reunião, fora da agenda, com vítimas do vício em apostas. O presidente disse que os impactos do jogo online está além do alcance do Estado.



"Ontem (domingo, 13), eu tive uma reunião muito penosa com pessoas que são vítimas das apostas nas bets. Possivelmente, quase nenhuma autoridade brasileira conhece por dentro o que está acontecendo em nosso país. É muito sofrimento e é muita dependência", afirmou.



A declaração de Lula foi feita durante a sanção da lei do Move Brasil, que amplia o acesso a crédito para motoristas de aplicativo, taxistas e outros trabalhadores de transporte.



A lei é originária de uma medida provisória (MP nº 1.366/2026) assinada por Lula e enviada ao Congresso Nacional em junho. A MP foi aprovada pelos parlamentares com algumas modificações, como a ampliação das possibilidades de financiamento e a inclusão de novas regras para o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS). "Estamos tomando decisões e logo logo a gente vai anunciar a decisão que a gente vai tomar em relação a isso porque é uma doença, não é um jogo. É a indução de indução de inocentes a um vício", declarou.Lula disse também que teve uma reunião, fora da agenda, com vítimas do vício em apostas. O presidente disse que os impactos do jogo online está além do alcance do Estado."Ontem (domingo, 13), eu tive uma reunião muito penosa com pessoas que são vítimas das apostas nas bets. Possivelmente, quase nenhuma autoridade brasileira conhece por dentro o que está acontecendo em nosso país. É muito sofrimento e é muita dependência", afirmou.A declaração de Lula foi feita durante a sanção da lei do Move Brasil, que amplia o acesso a crédito para motoristas de aplicativo, taxistas e outros trabalhadores de transporte.A lei é originária de uma medida provisória (MP nº 1.366/2026) assinada por Lula e enviada ao Congresso Nacional em junho. A MP foi aprovada pelos parlamentares com algumas modificações, como a ampliação das possibilidades de financiamento e a inclusão de novas regras para o Fundo de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS).

Reunião com a sociedade brasileira

Lula já havia afirmado na última terça-feira, 1º de setembro, que o governo pretende tomar uma decisão sobre o funcionamento das bets. Segundo ele, uma reunião sobre o tema, com integrantes da sociedade civil, foi realizada no Palácio do Planalto para que o governo tome uma decisão baseada no sentimento da população.



"Esta semana vamos ter uma reunião e eu sugeri que, antes de tomar qualquer decisão definitiva, eu queria ouvir a sociedade brasileira sobre o que ela pensa sobre as bets. Isso é para que a gente tome uma decisão baseada naquilo que a sociedade está sofrendo e não baseada naquilo que penso", afirmou o presidente.



Durante o discurso, Lula afirmou que o mercado das apostas esportivas faz com que poucos sejam beneficiados. "A verdade é que a maioria da sociedade está perdendo", disse o petista.