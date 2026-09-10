Flávio Bolsonaro negou que tenha alguma irregularidade na produção cinematográfica - Divulgação/ Agência Brasil

Flávio Bolsonaro negou que tenha alguma irregularidade na produção cinematográficaDivulgação/ Agência Brasil

Publicado 10/09/2026 21:09

"Eu já vinha dando dicas do que eu imaginava que pudesse acontecer, e, como ficaram previsíveis, aconteceu. Hoje fizeram essa operação fajuta para dizer que estavam fazendo algo contra o filme do Bolsonaro, ou dando a entender que teve alguma coisa de errada no filme do Bolsonaro", declarou, na transmissão semanal que faz em seu canal no YouTube.O presidenciável negou que tenha alguma irregularidade na produção cinematográfica e disse que a ação da PF, autorizada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi combinada pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), após uma reunião entre os dois."Para minha tristeza, minha decepção inclusive, saber que o Davi Alcolumbre estava nessa reunião. Eles fazem a reunião e quase ato contínuo já dão o 'ok' para o Flávio Dino vir pra cima de Flávio Bolsonaro. O que é o ok? Inventar ações ilegais, como a de hoje, para tentar me desgastar eleitoralmente", criticou.Flávio declarou ainda que Dino deveria ter chamado operação contra Dark Horse de "tentativa de golpe" e ironizou que a PF tenha realizado a ação no mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dará uma entrevista ao SBT: "Tudo combinado também com o próprio Lula, porque tudo foi preparado para que houvesse operação, faz a maldade, inventa coisa onde não tem, aí vem o Lula bonitão para dar entrevista para o SBT. Não dá entrevista para ninguém. Coincidentemente, né? Acho que eles calcularam. Foi só uma coincidência, gente".O candidato do PL tem intensificado suas críticas a Dino e, sem provas, acusa o ministro de "dar um golpe" em adversários de Lula. Durante a live, Flávio também afirmou que sua defesa pedirá uma investigação formal do ministro.Ainda de acordo com o presidenciável, Karina Ferreira da Gama, dona da Go UP Entertainment Ltda., produtora de Dark Horse, teria recebido ameaças para que o "delatasse". Segundo ele, como isso não ocorreu, a empresária foi alvo de busca e operação pela PF nesta quinta: "Como ela não tem o que delatar, ela simplesmente seguiu a vida dela e as ameaças se concretizaram".