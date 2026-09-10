O PT pede que os ministros derrubem o sigilo de toda a investigação do Banco Master, não de apenas partes - Rovena Rosa / Agência Brasil

O PT pede que os ministros derrubem o sigilo de toda a investigação do Banco Master, não de apenas partes Rovena Rosa / Agência Brasil

Publicado 10/09/2026 17:58

O Partido dos Trabalhadores (PT) pediu, nesta quinta-feira, 10, aos ministros André Mendonça e Flávio Dino , do Supremo Tribunal Federal (STF), que derrubem o sigilo em relação às investigações sobre o Banco Master.