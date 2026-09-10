Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) estão tecnicamente empatados - AFP

Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) estão tecnicamente empatados AFP

Publicado 10/09/2026 17:37

Na comparação com o levantamento de agosto, Flávio oscilou 3,8 pontos porcentuais para cima, saindo de 42,6% para 46,4%, enquanto Lula teve uma redução de 47,1% para 46,2%. Brancos, nulos e os que não sabem passaram de 10,3% para 7,4%.A AtlasIntel também testou outros quatro cenários de segundo turno envolvendo Lula.Contra Romeu Zema (Novo), Lula tem 46% das intenções de voto, ante 46,2% do candidato do Novo. Outros 7,7% afirmam que votariam em branco ou nulo ou não sabem em quem votar. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro.Em um eventual segundo turno contra Ronaldo Caiado (PSD), os dois registram 45,7% das intenções de voto. Brancos, nulos e os que não sabem somam 8,6%.Lula tem 43,8% em um confronto com Augusto Cury (Avante), que registra 41,1%. A diferença entre os dois é de 2,7 pontos porcentuais e eles estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Outros 15,2% votariam em branco ou nulo ou não sabem em quem votar.Contra Renan Santos (Missão), Lula registra 46% das intenções de voto, ante 33,8% do candidato do Missão. Outros 20,2% afirmam que votariam em branco ou nulo ou não sabem em quem votar.A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg ouviu 5.000 eleitores entre os dias 4 e 9 de setembro. O levantamento utilizou a metodologia de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de um ponto porcentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-01452/2026.