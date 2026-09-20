Praia de Copacabana na altura do posto 5, neste Domingo (20) - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Praia de Copacabana na altura do posto 5, neste Domingo (20)Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 20/09/2026 14:34

Depois de um fim de semana de sol e tempo firme no Rio, a semana que marca a chegada da primavera começa com previsão de chuva e mudança nas temperaturas. A nova estação tem início nesta terça-feira (22), que ainda deve ser de calor, com máxima de 36°C. A partir de quarta (23), porém, os termômetros podem despencar e há previsão de pancadas de chuva.

Ao longo deste domingo (20), a circulação dos ventos associados ao posicionamento de um sistema de alta pressão no oceano influenciará o tempo na cidade. O céu irá variar entre parcialmente nublado a nublado e há previsão de chuva fraca durante a noite. Os ventos estarão moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) a ocasionalmente fortes (de 52km/h a 76km/h), principalmente nas Zonas Oeste e Sudoeste. A mínima prevista é de 16°C e a máxima de 32°C.

Já nesta segunda-feira (21), a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas durante a noite. Os ventos devem variar de moderados a fortes. A temperatura fica entre 20°C e 35°C.

Na terça-feira (22), primeiro dia da primavera, a chuva deve ganhar força, com previsão de pancadas a partir da tarde. O céu fica parcialmente nublado a nublado, e os ventos variam de moderados a fortes, de sul a sudoeste. As temperaturas ficam entre 18°C e 36°C.

Na quarta-feira (23), o tempo continua instável, com previsão de pancadas isoladas durante a madrugada. O céu fica nublado a encoberto, com ventos moderados. As temperaturas caem, com mínima de 16°C e máxima de 23°C.

Já na quinta-feira (24), a chuva fica mais fraca, com céu encoberto e ventos fracos a moderados. As temperaturas permanecem baixas, com mínima de 16°C e máxima de 21°C.

Estágio 2



O Rio segue em estágio dois, que ocorre quando há previsão de mudança na rotina da cidade nas próximas horas, ou já há impactos que exigem ações de resposta imediatas.

O Centro de Operações Rio recomenda:

- Não fique debaixo de árvores e coberturas metálicas;

- Evite esportes ao ar livre;

- Não passe por baixo de cabos elétricos, andaimes e escadas;

- Não deixe objetos soltos no quintal;

- Feche a válvula de gás da casa;

- Feche as portas e janelas;

- Evite o contato com cabos ou redes elétricas caídas;

- Feche as cortinas para evitar que os estilhaços se espalhem caso alguma janela se parta;

- Não estacione veículos junto a torres de transmissão e placas publicitárias;

- Mantenha-se informado nos canais COR.