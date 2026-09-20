Praia de Copacabana na altura do posto 5, neste Domingo (20)Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Primavera começa com chuva e queda nas temperaturas
Nova estação tem início nesta terça-feira (22), com calor de até 36°C, mas previsão aponta mudança no tempo a partir de quarta (23)
MP pede júri popular para acusados de executar policial em Niterói
Entre os réus estão dois policiais militares expulsos da corporação; crime ocorreu em Piratininga, na Região Oceânica da cidade
Vídeo: Câmera de segurança flagra assalto a loja de celulares em Santíssimo
Dois homens invadiram estabelecimento no sábado e levaram aparelhos, pertences de clientes e funcionários, entre outros produtos
Eleições no RJ: comandante do Bope se reúne com presidente do TRE-RJ
Visita do tenente-coronel Carlos Eduardo Monteiro teve como objetivo tratar dos preparativos finais para o primeiro turno
Homens são detidos por extorsão em cobrança de estacionamento
Dupla foi localizada no Aterro do Flamengo; motocicletas, celulares e coletes usados pelos guardadores foram apreendidos
Pipas gigantes colorem o céu do Flamengo e atraem famílias
O evento fez parte da Semana de Arte do Rio e reuniu pais e filhos, curiosos e apaixonados pela tradição de soltar pipas
Preso por matar adolescente é investigado por crimes ocorridos dias antes
Fabrício Mateus da Silva esfaqueou Luiz Guilherme Assis de Vasconcelos durante um assalto enquanto o jovem estava a caminho da escola
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